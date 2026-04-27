Intendentes no PJ le recuerdan trato al Panal (vía Arduh)

Asumiendo el rol fundamental que tendrán los gobiernos locales alineados al cordobesismo en el proyecto reeleccionista de Martín Llaryora para el ´27, la semana pasada hubo una reunión con alcaldes propios convocada desde el Panal. Encabezada por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, unos 200 intendentes y jefes comunales según la información oficial, fueron llamados al Centro Cívico para escuchar de primera mano el mensaje que busca bajar el mandatario en tiempos de crisis profunda para las administraciones, pero también en modo encendido de pre campaña. El gobierno de Córdoba no los abandonará, dijeron desde el oficialismo en contraposición al modelo libertario, y de inmediato llegó el pedido: hay que salir a vender la “gestión Llaryora” y asumir el compromiso territorial para lo que se viene.

Sin embargo, no todo es armonía ni color de rosas en Hacemos Unidos. Desde que el gobernador movió piezas y ejecutó cambios en su equipo con el objetivo de peronizar el gabinete para encarar su segundo tiempo de mandato, se cristalizaron ciertas tensiones con intendentes no-PJ aliados al Partido Cordobés.

Son los socios territoriales, en su mayoría radicales, que durante todo el año pasado participaron activamente del proceso de articulación y construcción identitaria de ese espacio motorizado por el mismo Llaryora para encarar la gestión provincial, pero también para militar la campaña legislativa. Son los dirigentes que acercó Orlando Arduh, ex secretario de Cooperación Institucional, quien justamente en esa función tenía a su cargo parte de la estrategia de transversalidad.

De hecho, a través de su intermediación, los alcaldes blanquearon su apoyo a la lista que encabezaba Juan Schiaretti con una gran foto que el peronismo le refregó a la UCR de Rodrigo De Loredo en la previa de octubre.

En esa ocasión, fueron como 100 los radicales con responsabilidad de gobierno que pusieron capital político real sobre la mesa, con respaldo, legitimidad territorial y alineamiento pleno. Dicen tener con qué demostrar el cumplimiento de su parte del trato: aseguran que de ese total de localidades donde se jugó fuerte por la lista de Provincias Unidas, se ganó en 67; un rendimiento mejor, incluso -defienden- que el cosechado en las administradas por el propio justicialismo.

Ahora, con ese examen ya rendido y la ratificación de su voluntad de seguir perteneciendo al Partido Cordobés, le demandan al llayorismo que cumpla con su parte del compromiso: atender el teléfono y dar respuestas a los problemas que se plantean. “Es lo mínimo”, se quejaron.

Están convencidos de que el ´27 debes ser con más cordobesismo y, en todo caso, piden que si hubo o habrá algún cambio de condiciones en ese sentido, el peronismo lo diga.

Pues, parte del acuerdo -comentan- es que se respetarían las candidaturas locales de quienes van por la reelección, es decir, el PJ no plantaría postulante en aquellas ciudades o pueblos administrados por un jefe comunal radical pero aliado al Panal. Y están contando con ello.

Sostienen concretamente que, desde que Arduh fue apartado del Ministerio de Gobierno para convertirse en el actual secretario de relaciones institucionales de la Defensoría del Pueblo, el diálogo con el Panal tiene interferencias. Por eso, el ex jefe de campaña de Juntos por el Cambio, hoy con intereses en convertirse en el próximo Defensor del Pueblo de Córdoba (¿será?), reactivó sus vínculos con los jefes comunales y la semana pasada encabezó un encuentro con algunos de ellos. Un esquema que irá replicando también en el interior cordobés. Esta vez fue en Córdoba Capital pero vendrán otros en Río Cuarto y Cruz del Eje próximamente.

De esta primera reunión (con foto y todo) participaron, entre otros, el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza; el de Sarmiento, Guillermo Moyano; el de Tanti, Emiliano Paredes; Villa Tulumba, Roberto Casas; El Brete, Pablo Diaz; Villa Dolores, Maximiliano Rivarola; General Roca, Francisco Iser; Sacanta, José Mecchia; el de la localidad de Toledo, Sergio Marin; y Eduardo Romero, jefe de la comuna de Rafael Garcia.

Además de analizar e intercambiar diagnósticos sobre de la situación actual por la que atraviesa el país y Córdoba concretamente, Arduh se puso a disposición de los intendentes para contenerlos y dinamizar la interlocución con el Panal, función que cumplió durante dos años en el Ministerio de Gobierno. “El modelo cordobesista tiene como prioridad la gestión por encima de cualquier color político”, les dijo.

El radical que sigue tributando al cordobesismo pero que días atrás estuvo en Buenos Aires reunido con viejos amigos del PRO y de la UCR porteña incluso con armados de LLA, advierte sobre la necesidad de atender los planteos de los intendentes aliados antes de que los reproches escalen. Se ofrece a seguir traduciendo las demandas del territorio al lenguaje de la administración provincial.

En la reunión del hotel capitalino coincidieron es que un momento clave para fidelizar y sumar protagonistas de otros espacios políticos para profundizar el modelo de gestión cordobesista, sobre todo, ante la avanzada de algunos funcionarios nacionales y dirigentes locales como la propia radical Soledad Carrizo, que ya empezaron a recorrer la provincia con miras a las provinciales del año próximo.

“No es un dato menor quiénes son los que hoy manifiestan este malestar. Se trata de intendentes que gobiernan municipios medianos y pequeños del interior, pero cuyo peso político excede con creces los números censales de sus localidades. Son dirigentes que controlan padrones, mueven estructuras, definen resultados en elecciones legislativas y cuya lealtad —o su simple prescindencia— puede inclinar la balanza en disputas electorales”, leyeron desde el entorno de los alcaldes.