El Partido Libertario desembarcó en Carlos Paz y ya tiene su primer candidato en carrera

La política de Villa Carlos Paz empezó a moverse antes de tiempo. Con el desembarco del Partido Libertario en la ciudad, ya hay un nombre que se anota en la carrera por la intendencia: Jacinto D’Angelo.

Pero más allá de la candidatura en gestación, lo que verdaderamente se activó es la rosca política, con cuestionamientos directos al oficialismo y un nuevo espacio que busca capitalizar el malestar social.

El movimiento tiene como principal articulador al legislador provincial Agustín Spacessi, quien no solo confirmó la llegada del espacio sino que dejó en claro que la jugada tiene proyección electoral concreta.

El primer nombre en carrera

Aunque evitó formalizarlo, Spacessi prácticamente blanqueó lo que ya se comenta en los círculos políticos locales: Jacinto D’Angelo es hoy el dirigente mejor posicionado dentro del espacio libertario para disputar la intendencia en 2027.

“Hay una vocación de participar”, deslizó el legislador, en una frase que, en clave política, suena a confirmación anticipada. D’Angelo, que viene de obtener un segundo lugar en la elección a Defensor del Pueblo, busca ahora dar el salto a la pelea grande.

Su incorporación al Partido Libertario no es casual. Forma parte de una estrategia más amplia que apunta a construir volumen político en el interior y, en particular, en ciudades con peso electoral y visibilidad turística como Carlos Paz.

Según explicó Spacessi, el armado local responde a una lógica distinta a la de los partidos tradicionales. “Esto surge de vecinos que quieren participar en política y encuentran en este espacio una herramienta”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la Junta Promotora local tendrá autonomía total para definir candidaturas, alianzas y propuestas. Un mensaje con doble lectura: por un lado, intenta mostrar apertura; por otro, despegarse de las prácticas clásicas de “dedazo” que suelen cuestionarse en la política.

Sin embargo, en la rosca fina nadie duda de que el nombre de D’Angelo corre con ventaja. No solo por su reciente desempeño electoral, sino también por el respaldo explícito del propio Spacessi.

Críticas sin filtro al avilecismo

Donde el tono se endurece es en el análisis de la gestión municipal. Spacessi apuntó directamente contra el oficialismo que lidera el intendente Esteban Avilés, al que responsabilizó por el deterioro de varios servicios clave.

“Hace más de 30 años que gobiernan la ciudad y la han llevado a una situación complicada”, disparó. La frase no es menor: instala la idea de ciclo agotado, uno de los ejes clásicos de cualquier estrategia opositora.

El legislador fue más allá y enumeró una serie de problemas que, según dijo, surgen del contacto con vecinos: falta de agua en cantidad y calidad, deficiencias en el sistema eléctrico, ausencia de cloacas en sectores de la ciudad y, sobre todo, una creciente sensación de inseguridad.

“No se puede creer que una ciudad turística como Carlos Paz se quede sin luz en plena temporada o que tenga problemas estructurales con el agua”, cuestionó.

Servicios en crisis y turismo en riesgo

Uno de los puntos más sensibles del planteo libertario es el impacto de estas falencias en el turismo, motor económico de la ciudad. En ese sentido, Spacessi advirtió que los problemas de infraestructura pueden tener consecuencias directas en la imagen del destino.

“Hay gente que viene una vez, tiene una mala experiencia y no vuelve nunca más”, sostuvo, en una clara señal de alarma. La crítica apunta a un punto neurálgico: si el turismo se resiente, se resiente toda la economía local. Y allí es donde el discurso libertario intenta hacer pie, vinculando gestión municipal con desarrollo económico.

Seguridad y narcotráfico, ejes de campaña

Otro de los temas que el espacio busca instalar es la inseguridad. Spacessi aseguró que es una de las principales preocupaciones que recogieron en recorridas recientes.

“¿Qué está pasando con la seguridad en Carlos Paz? ¿Qué pasa con el narcotráfico?”, planteó, abriendo interrogantes que, en clave electoral, funcionan como ejes de campaña.

El mensaje no es casual: endurecer el discurso en materia de seguridad suele ser una estrategia efectiva para captar votantes desencantados con el oficialismo.

En su crítica al modelo de gestión, el legislador también apuntó contra la estructura municipal. Según afirmó, Carlos Paz tiene una de las tasas más altas de funcionarios por habitante en la provincia.

“La municipalidad no está para generar cargos para amigos o socios políticos”, lanzó, en una acusación directa que busca instalar la idea de un Estado sobredimensionado e ineficiente.

Este eje conecta con la identidad libertaria, que promueve la reducción del gasto público y una mayor eficiencia en la administración.

Alianzas: límites claros y juego abierto

En medio de la rosca política, Spacessi también dejó definiciones sobre posibles alianzas. Fue tajante al descartar acuerdos con el kirchnerismo y la izquierda, a los que calificó como incompatibles ideológicamente.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a construir con otros espacios, incluso dentro del universo opositor provincial. “Queremos alianzas basadas en planes de gobierno, no en acuerdos de último momento”, explicó.

Además, marcó diferencias con otros sectores liberales, al subrayar que el Partido Libertario tiene autonomía y no responde a estructuras nacionales.

La irrupción de este espacio se da en un contexto de reacomodamiento político en Villa Carlos Paz. Con un oficialismo que acumula años de gestión y una oposición fragmentada, la aparición de una nueva fuerza puede alterar el equilibrio, en una ciudad donde La Libertad Avanza obtuvo una amplia mayoría en 2023 y 2025 y hasta el avilecismo parece buscar un alineamiento con el pensamiento libertario.

En ese escenario, la figura de D’Angelo emerge como un actor a prestar atención, luego de que en las elecciones a defensor del Pueblo haya quedado en segundo lugar detrás del reelegido Víctor Curvino.

Por lo pronto, en la Perla de Punilla la rosca ya empezó. Y aunque falta más de un año para las elecciones, nadie quiere quedarse afuera de una carrera que promete ser más competitiva de lo que parecía.