Por Carolina Biedermann

El viernes pasado Mauricio Macri visitó Córdoba. Según se venía anunciando desde principios de marzo, llegaría a la provincia para ordenar internamente al PRO, pero se terminó volviendo a Buenos Aires enojado con la dirigencia local.

Marzo parecía que iba a cerrar, para la tropa amarilla, con definiciones, pero terminó con más incertidumbres que certezas.

Macri ya se los había dicho hace un tiempo, “el próximo presidente del PRO tiene que salir de ustedes, yo no lo voy a definir”. Pero a la larga, el mensaje no se interpretó y el partido siguió igual. Intervenido y sin orden propio.

En febrero Macri ordenó a la juventud acompañar a Facundo Manzoni, intendente de General Viamonte, para impulsarlo como posible candidato para las legislativas de 2025. El joven dirigente, según entendió el presidente del partido nacional, traería aires frescos y con su imagen, un mensaje de renovación.

El apoyo fue bajo. El Nuevo PRO se reunió en Villa Allende pero pocos dirigentes acataron el mensaje nacional e hicieron un vacío a la renovación.

Fue en ese contexto en el que llegó el expresidente a Córdoba. Juntó al equipo de legisladores, concejales, intendentes y dirigentes, en la ciudad de La Calera y repartió retos para todos lados. “O se organizan entre ustedes, o se olvidan de tener una chance en el 2025”, les dijo enfurecido. Mauricio se enojó, pero quienes lo conocen dicen “es Mauricio en su mejor versión”.

El encuentro que iba a durar hasta las doce del mediodía, se dilató por más de una hora y media. En la reunión Macri no tuvo pelos en la lengua para decir las cosas de frente con nombre y apellido, y Pablo Cornet, intendente de Villa Allende y hombre de confianza en Córdoba, no pudo acompañar a Macri al almuerzo agendado, porque se tuvo que quedar a calmar las aguas.

A Mauricio lo acompañó Laura Alonso, interventora porteña del partido en Córdoba, y Facundo Pérez Carletti, operador del PRO nacional. Alonso informó que cedía la función de apoderado a Henry Leis, ex titular del ANSES durante el gobierno nacional de Macri, oriundo de General Viamonte, quien tuvo sus orígenes en el PRO de la mano de Germán Kammerath y luego de Javier Pretto.

Los tres bajaron a la provincia con un mensaje claro: “del grupo de los intendentes y de los legisladores locales, va a salir el candidato que va a encabezar, y quien sea, debe ser legitimado por ustedes”, les dijo.

El expresidente apuesta a Manzoni para encabezar el armado, pero entre pasillos, la dirigencia decía no comprender por qué el intendente del sur no activa en el pedido de Macri, ni se pone a hacer política entre esos legisladores e intendentes de quien dependerá su continuidad en la carrera.

Macri lo dejó muy en claro, si el equipo local no lo respalda y él no construye, tampoco va a poder encabezar. Incluso el mismo viernes, Manzoni fue el gran ausente en esa reunión, argumentando no haber podido ir por el temporal que azotó a la provincia en su región.

El viral de la semana

El video que se hizo viral la semana pasada, fue el del reclamo que encararon la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, y su primo Sebastián García Díaz en redes sociales.

En líneas generales, ambos argumentaban que Macri no los recibía y que ellos querían trabajar para la unidad del partido en Córdoba. El reel llegó al expresidente y los encaró en plena reunión, al frente de toda la dirigencia.

Macri le preguntó a Carmen sobre qué conversaciones tuvo con La Libertad Avanza como para culpar al expresidente de no querer un acuerdo con el frente electoral de Milei. “No estamos boicoteando un acuerdo con LLA, ¿por qué sale a mentir?”, le habría dicho Macri.

Según relatan los presentes, las respuestas fueron evasivas. No acercó una oferta o propuesta concreta a la mesa, y Mauricio le perdió el respeto que le tenía.

Con las manos vacías

En el encuentro no fijaron fechas límites, pero entiende que hay que elegir un candidato y luego trabajar para darlo a conocer, porque las alternativas con las que cuenta localmente no tienen un alto nivel de conocimiento ni de posicionamiento.

El PRO especula con lo que pueda suceder en Santa Fe y en Buenos Aires, con La Libertad Avanza. Entienden que hoy, el capital principal con el que cuentan es el del propio Mauricio, su institucionalidad y los cuadros técnicos que puede proporcionar frente a una estructura libertaria carente de contenido, pero precisa de alfiles locales para poder amagar con ir solo, y sentarse a negociar.

La figura de Rodrigo de Loredo vuelve a sonar, cada vez más fuerte, como la opción en un armado de unidad, entre el PRO y la UCR, en Córdoba.