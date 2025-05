Pobre Unicef

Por Javier Boher

Tuve que ir a chequear la fecha exacta: 12 de agosto de 2024. Ese día explotaron los medios con una noticia devastadora, de esas que tocan a la gente en las fibras más íntimas. Unicef presentó un informe en el que aseguraba que un millón de chicos se iban a dormir sin comer. Era el peor momento del ajuste del gobierno de Milei, que arrancó con una devaluación más o menos fuerte de la moneda y empezó a ajustar tarifas y sincerar precios a un ritmo acelerado. No había tiempo para volver a fracasar con el gradualismo, así que todo fue al shock.

El primer semestre del año había sido durísimo para toda la población, con salarios que no podían acompañar el ritmo de los precios. En ese contexto los más perjudicados eran los niños, los viejos y los trabajadores informales. El resto también sufría, tratando de que la línea de la pobreza no les pase por encima para sumergirlos en el fondo de la escala social.

Curiosamente, tal como señalé en la nota del año pasado, los datos no habían sido tomados en ese primer semestre de 2024, sino en el segundo de 2023, cuando la inflación de Sergio Massa y compañía estaba empezando a apuntar hacia una hiperinflación, marcando dos dígitos mensuales. Para darnos una idea, la inflación entre agosto y octubre de aquel 2023 (los tres meses que pasaron entre las PASO y las generales) acumuló 37%, mientras que la inflación acumulada desde aquel terrible informe marcó 26,4%, mientras que la interanual está en 47,3%. Quizás en esa evolución de la inflación se haya encontrado la verdadera explicación del por qué de los datos.

Hay otra cuestión, también mencionada en aquella nota, que puede explicar la sensible baja en el número de chicos pobres: la ayuda social. El gobierno nacional ajustó sobre esa parte del gasto público, pero no tanto en la cantidad que se lleva el beneficiario como la parte que mordían los intermediarios. Tantas manos en el medio que hacían que la plata le llegue a la gente como en aquellos juegos de trasladar baldes que había en Supermatch, aquel viejo programa de juegos. Con muchas menos filtraciones hacia terceros la cosa se tornó más eficiente.

El responsable de UNICEF, en una entrevista con Infobae, habló sobre esto, destacando las políticas públicas destinadas al sector, pero un tanto extrañado de que se haya mejorado la situación de los más pobres al mismo que el gobierno ajustó cinco puntos del PBI que correspondían al gasto público. Está asombrado, seguramente, porque es muy difícil darle la razón a “la derecha” cuando dice que hay que correr un poco al Estado para que la economía prospere y mejore las oportunidades para todos.

Lo más interesante de todo, sin embargo, es que esos datos con los que cuenta la entidad siempre van un poco desfasados respecto a la realidad, por lo que el repunte económico de los últimos dos meses probablemente no esté del todo reflejado en las cifras. Es decir que en menos un año desde aquel informe, que salió en el peor momento de la crisis, por los cambios económicos se logró que un millón y medio de chicos salgan de la pobreza, un 17,4% de los 8,6 millones que había entonces.

De esta manera podemos ver que los números no mienten, pero que pueden resultar engañosos. Que hoy haya más de un millón de chicos fuera de la pobreza es una gran noticia, pero no puede tapar que todavía quedan siete millones (casi un 15% del total del país) que no llega a satisfacer sus necesidades básicas. Los próximos meses servirán para saber si el rumbo económico fijado por el gobierno sirve para mejorar la calidad de vida de los niños o si es apenas una ilusión cosmética como tantas que hemos visto con los años.

Lo que es seguro es que los trolls libertarios van a seguir su proceso de volverse indistinguibles de los kirchneristas, vendiendo con épica cada foto favorable que consigan. Veremos memes con personajes de Dragon Ball Z celebrando esta victoria, al Gordo Dan diciendo que “No fue magia” o que llevamos un “bienio ganado” y a Milei retuiteando posteos hechos con IA que aseguran que tenemos menos chicos pobres que Alemania.

Las variaciones en el tipo de cambio contribuyen mucho a que los indicadores den mejor o peor que lo que señala la realidad, de allí que ver datos aislados en lugar de series prolongadas siempre será funcional a un relato, cualquiera que sea. El verdadero desafío que Argentina tiene por delante es conseguir una reducción genuina de la pobreza, una que se pueda sostener en el tiempo y que ayude a bajar del 30% estructural para conseguir un nuevo techo por debajo de ese valor. Por ahora parece difícil. Los problemas de la educación pública, sumados a la alarmante inseguridad que se vive en todo el país, son dos condiciones muy difíciles de subsanar en el corto plazo, pero que además tienen efectos muy fuertes y marcados en el largo plazo.

Hoy la taba cayó del lado que favorece al relato del gobierno y sus seguidores no pararán de darle difusión al número. El tiempo dirá si esto se mantiene o si, como tantas otras veces antes, nos pega de lleno con alguna nueva crisis que vuelva a hundir a más chicos en la pobreza.