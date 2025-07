La (poca) ética médica

Por Javier Boher

El dicho reza que no hay peor ciego que el que no quiere ver, lo que es particularmente cierto en la Argentina de los corazones bienintencionados que descreen del egoísmo y las bajezas humanas. Ciertamente no todo el mundo es naturalmente malo y la cultura tiene mucho para decir en ese sentido, pero tampoco se puede caer en la inocencia de creer que todo el mundo es bueno.

La semana pasada fue noticia el examen nacional para residencias médicas en el que un resultado particularmente bueno encendió las alarmas sobre una supuesta copia masiva. Poco a poco fue apareciendo evidencia respaldando esa hipótesis, hasta que ayer se conoció un video de un aspirante pasando las hojas del examen. La filmación se habría obtenido a través de unos anteojos especiales, que se especula transmitió todo a alguien que hizo el examen afuera y envió las respuestas a otro celular que habría estado escondido en el baño.

Aunque la mecánica de la estafa sea importante, mucho más relevante es el hecho de que casi 270 personas estuvieron involucradas en la maniobra. El número es más de la mitad de los egresados de medicina que tiene cada año la UNC, de acuerdo a los datos del último anuario estadístico. Tal es la magnitud de la maniobra que de haber resultado exitosa hubiese puesto a médicos poco calificados al frente de los mejores cargos, con responsabilidad por la integridad física de gente que va al médico confiando su salud a un desconocido que supuestamente está capacitado. El hecho de que se haya detectado la copia es un alivio, pero no esconde que hay médicos o aspirantes dispuestos a vulnerar los mecanismos de acreditación de saberes.

Hay distintas cuestiones que nos llevaron a este punto, muchas de las cuales se alimentan desde los ministerios y cátedras de educación del país. Lo verdaderamente paradójico de todo esto es que se ha generado un escándalo por la consecuencia lógica de que la educación se haya alejado de la formación enciclopedista para acercarse a la de las capacidades, forma pomposa para decir que se incentiva la repetición de la información que responde Google, chat GPT o lo que sea que usen en internet. Por esa idea de que la información está en la web los ministerios sostienen en los hechos que ya no vale la pena estudiar.

También tiene mucho que ver el manejo que se hizo durante la pandemia y los dos años de cuarentena. El onanismo mental de insistir en que había clases fue una forma de tapar lo que estaba pasando en la realidad, con un marcado descenso de la exigencia, la tolerancia a la copia, el exagerado uso de los trabajos en grupo y el abandono del vínculo cara a cara que se establece dentro del aula. Los médicos que rindieron el examen de residencia pasaron la pandemia durante la primera mitad de la carrera, que es cuando se definen los hábitos de estudio y las formas correctas para cursar los estudios universitarios.

Otra de las cuestiones que influye en esto es el autoengañarse pensando que somos siempre los mejores y que las cosas no se deben poner en cuestionamiento porque funcionan. Poco les importa que cada vez el nivel es más bajo y que las cosas funcionan peor, todo sostenido en una autarquía entendida como una vía libre para hacer política partidaria escondidos de la calidad académica. Esto no vale para todo el mundo, porque siempre hay gente valiosa en todos lados, pero se ha generalizado de una manera en la que ya parece normal que algunos recursos se gasten de tan mala manera.

La deshonestidad parece haberse convertido en algo normal y aceptado por mucha gente, como una forma socialmente válida de lograr éxitos individuales. Hoy muchos hablan de esto y se olvidan de que a fines del año pasado hubo una situación similar en los tribunales cordobeses, cuando se filtraron las preguntas múltiple opción de un concurso y se benefició a tres personas.

Siempre el foco de los defensores del Estado presente está puesto en que no se puede dejar al mercado completamente libre y desregulado porque se necesitan las garantías que da el Estado para dejarnos más seguros respecto a nuestros consumos diarios de bienes y servicios. Sin embargo, muchas de estas situaciones como las descriptas más arriba involucran a gente que trabaja o va a trabajar en el Estado, como cuando el Suoem filtraba a sus afiliados las preguntas de aquel concurso de la época de Mestre.

La situación de la educación está mal en todos los niveles. Indudablemente que los enfoques pedagógicos avalados por muchos de los expertos están en la base de los problemas, pero la deshonestidad con la que algunos encaran los procesos y la ceguera autoimpuesta de los que prefieren creer que todo anda bárbaro (como los que por dos décadas dejaron hacer negocios en Odontología al hoy condenado Olmedo) van bajando la calidad de lo que se enseña y la vara ética de los que aprenden. Se puede elegir no ver y creer que todo anda fenómeno, pero por un lado o por el otro la realidad se termina imponiendo.