Por Yanina Soria

En pleno proceso de introspección tras las derrotas electorales provinciales en lo que va del año, incluida la de CABA por supuesto, se registran movimientos hacia el interior del PJ Nacional que conduce la ex vicepresidenta Cristina de Fernández de Kirchner.

Sobre el fin de semana, un grupo de legisladores nacionales y dirigentes peronistas de distintas provincias referenciados en la titular del partido, lanzaron oficialmente "Primero la Patria", una agrupación que se propone una reconstrucción federal del PJ y que invitar a ordenarlo desde la periferia.

Este espacio, que ya dio el primer paso de consolidación inscribiéndose dentro del Partido Justicialista, busca aportar al armado de un programa de Gobierno que sea reparador y que trabaje en la restitución de la confianza de los argentinos en el peronismo, en tiempos de Javier Milei.

Una de las promotoras del armado es la diputada cordobesa Gabriela Estévez quien puso primera junto al senador Sergio Uñac, los diputados Carlos Castagneto, Guillermo Snopek, Gisela Marziotta, Blanca Osuna, Juan Pedrini y José Glinski, y dirigentes como Nicolás Trotta y el exdiputado Pablo Kosiner.

Mientras se organiza una grilla de presentaciones en las distintas jurisdicciones del interior, este nuevo apéndice del PJ central hizo un llamado a la unidad aclarando que todavía “no es tiempo de discutir liderazgos”, sino de apostar a una fuerza política potente que promueva el debate. Advierten, de lo contrario, un desenlace lógico: un peronismo desunido terminará en derrota segura para octubre facilitándole al presidente y a su equipo avanzar “en la destrucción de conquistas sociales”.

El gran desafío, dicen, es volver a convocar a los justicialistas que hoy se mueven en los márgenes del partido nacional. Un reto que suena complejo para Córdoba donde la parada no será fácil. Como se sabe, el escenario local está cruzado por variables muy particularidades. Por empezar, la conducción del PJ provincial está en manos de un oficialismo que, desde años, se mueve por fuera del partido nacional. Se reconoce como un órgano autónomo e independiente de las definiciones y decisiones que se discutan en ese plano.

En la provincia mediterránea, el último registro de actividad partidaria propiamente dicha fue en el 2021 cuando se celebraron las internas. Antes de ello y luego de ese proceso, el PJ funciona como una cáscara vacía, sin vida interna ni discusiones reales; las decisiones y estrategias tanto a nivel provincial y nacional, se toman en las cúpulas y no se debaten. Pero, además, en este último tiempo, registra a mayor componente de Partido Cordobés, mayor nivel de antikirchnerismo desarrollado; un ejercicio que electoralmente al oficialismo le fue muy redituable.

En ese contexto, resulta difícil imaginar que, por más convocatoria amplia que proponga Primero la Patria, el PJ cordobesista se desalambre. Y no precisamente porque haya un consenso cerrado sobre el estilo de liderazgo y construcción política que propone el gobernador Martín Llaryora, sino porque desde hace unos años en el justicialismo cordobés se impone un verticalismo que complica el trayecto político de quienes se animen a desafiarlo. O estás acá, o sos adversario, sería la síntesis.

Con esa lógica de construcción que, además, ahora se basa fuertemente en la suma de dirigentes extra partidarios, el cordobesismo tiende cada vez más a desperonizarse. Por lo que entonces suena todavía más difícil que la nueva agrupación identificada en Cristina, logre traccionar mucho más de lo que ya tiene en Córdoba. Incluso, desde el Panal admiten que verían funcional que compita una lista K en octubre.

Aun así, Primero la Patria debuta con gran expectativa en su armado. De hecho, ya son parte de ese espacio el legislador provincial Federico Alesandri, el dirigente justicialista capitalino Tito Lobo; la ex senadora delasotista Haide Giri; Gustavo Irico, ex decano de Medicina de la UNC, entre otros; también intendentes y ex intendentes; referentes de distintos sectores de la cultura o el sindicalismo que ya firmaron su adhesión.