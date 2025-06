Por Yanina Soria

En una misma jornada, el gobernador Martín Llaryora mostró la plasticidad que maneja para marcar cuán cerca o lejos se puede parar de la gestión del presidente Javier Milei, según el tema y la conveniencia, claro.

Después de otro fin de semana en el que un agente de la Policía Caminera terminara internado tras ser arrastrado por un conductor que quiso burlar un control en Circunvalación, el mandatario provincial repitió el mantra de Milei en seguridad: los buenos son los de azul.

Cuando la inseguridad sigue ocupando un lugar preponderante entre las preocupaciones de los cordobeses y “la mano dura” es una demanda que aparece en los focus group que orientan varias de las acciones de gobierno, Llaryora volvió a pararse del lado de los uniformados y pidió no ser tibios: “no podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”.

De paso, el gobernador pateó para arriba el reclamo y le pidió al Congreso de la Nación que sancione leyes con penas más duras para esos casos.

“Le hemos pedido al Congreso de la Nación que sancione una normativa que agrave la resistencia a la autoridad, esto no puede seguir así, tenemos que defender a los policías”, dijo tras aclarar que no se trata de episodios aislados: “esto no sucede solo en Córdoba, lo que pasa es que en Córdoba lo estamos visibilizando”, agregó.

En la misma tesitura se manifestó también el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ayer en el marco del acto por el 17° aniversario de la Caminera: “Hasta cuando se le va a faltar el respeto a la autoridad policial, qué tiene que pasar para que esta sociedad entienda que acá está la autoridad… Mientras yo sea ministro voy a estar al lado de ustedes. Por eso les digo y el mensaje es para la política: vayan a debatir las leyes que tienen que debatir en los lugares que corresponde y cambien la ley de fondo”.

Desde la cartera de Seguridad, mostraron números para sostener lo que el gobernador y su ministro le pidieron ayer a los diputados y senadores. Según la información oficial, desde enero de 2024 a fines de mayo de este año, se registraron 610 incidentes con agresiones contra el personal policial en ejercicio de sus funciones, un promedio de 1.2 por día. Entre ellos se encuentran 16 agentes de la Policía Caminera que fueron atropellados mientras realizaban controles vehiculares.

“¿Qué vamos a esperar, que se muera un policía? Los fiscales deben usar el máximo permitido legal, tenemos que defender a los policías, los buenos son los de azul”, agregó el gobernador.

En la relación pendular que el cordobés mantiene con la Nación desde diciembre del 2023, la política de seguridad que maneja la ministra Patricia Bullrich fue siempre un punto de encuentro con el cordobesismo. Incluso, en temas calientes como el debate por la baja en la edad de la imputabilidad frente al cual el peronismo provincial se aggiornó a los nuevos vientos que soplan y ya comprometió su acompañamiento a la discusión que se llevará en breve al recinto.

En cambio, Llaryora deliberadamente eligió contrastar con Milei en materia de salud, justo en días donde el gobierno libertario está siendo criticado por los recortes en el Hospital Garrahan. "Lo que pasa en el Garrahan no pasa en Córdoba cuando se discute salarios", disparó en el acto de entrega de 66 ambulancias de alta complejidad para hospitales provinciales de Capital y el interior.

Tras repasar que en Córdoba la atención en salud pública se incrementó considerablemente por la crisis económica y social, Llaryora dijo que la entrega de las ambulancias “es la mejor noticia en materia de salud en toda la Argentina”.

“Todos los hospitales provinciales estén en el interior del interior o estén en capital, se van con ambulancias nuevas. Y eso también habla del federalismo, de la igualdad territorial como este programa que acabamos de lanzar para algunos departamentos. Para que no haya cordobeses de primera y cordobeses de segunda, sino que todos tengan la misma posibilidad de acceso”, subrayó el titular del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, en la agenda diaria de los reclamos hacia el Panal el tema de la salud pública en Córdoba aparece bien arriba. De hecho, vale apuntar que una de las fotos políticas con las que cerró la semana pasada fue la que protagonizó el propio arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, encabezando el abrazo solidario a los hospitales públicos en el Polo Sanitario. Entre otros reclamos, el personal se manifestó en contra del despido de 18 trabajadores en el Rawson.