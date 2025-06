En un nuevo almuerzo de coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, empresarios y referentes del sector privado reafirmaron su apoyo al rumbo económico adoptado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el tono del encuentro estuvo marcado por duras críticas hacia el Congreso y las decisiones políticas recientes, aprobadas en la Cámara de Diputados, haciendo foco en que comprometen la estabilidad fiscal.El auditorio Juan Bautista Alberdi fue el escenario donde el empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi se expresó sin eufemismos. “¿Cómo puede un Congreso que, yo sí estoy convencido que es un nido de ratas, decidir en cuestiones económicas?”, lanzó. La frase, que sacudió la sala, resume el malestar que una parte del empresariado siente hacia la clase política y las decisiones arbitrarias que no contemplan de dónde obtener los recursos para respaldar esas medidas.Rattazzi hizo un repaso histórico en clave crítica, al calificar los últimos 90 años de la Argentina como una “eterna decadencia”. Reivindicó el rumbo actual y se mostró optimista con lo que llamó un “cambio estructural” en la sociedad, en la que muchos apoyan la gestión actual. También señaló que muchos sectores se resisten porque “perdieron privilegios”, como los intermediarios de planes sociales o empresarios que vivían de vender con sobreprecios.“El problema de fondo es que todavía hay decisiones económicas que se toman con irresponsabilidad, como el aumento a jubilados aprobado sin fuentes claras de financiamiento”, dijo, apuntando nuevamente al Congreso. En esa línea, aseguró que “muchos de los que están ahí aplaudieron cuando se destrozaron las AFJP, y ahora quieren quedar como salvadores”.También cuestionó la estructura impositiva: “Impuestos como ingresos brutos, el cheque o las retenciones son una barbaridad. Son de países más raros que la ex-Argentina”, ironizó. Para Rattazzi, solo eliminando esos tributos y con una apertura económica real, el país podrá volver a crecer.En el encuentro también disertó Guido Sandleris, presidente de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba y ex presidente del Banco Central. Sandleris respaldó el diagnóstico y sostuvo que el gobierno debe consolidar la estabilidad macroeconómica. “El Banco Central fue heredado con reservas negativas por 11 mil millones de dólares. Es clave reconstruir la confianza y fortalecer las reservas”, explicó.Luego, el presidente de la Bolsa de Córdoba, Manuel Tagle, cerró con un llamado a la coherencia fiscal. “Como empresarios debemos acompañar las medidas del gobierno porque nuestras empresas no van a valer nada si la economía no se desregula y se avanza en marcos de libertad económica”.Sobre coherencia fiscal explicó: “La votación en la Cámara de Diputados, de aprobar el aumento a los jubilados tiene consecuencias. Sin dudas los jubilados se merecen un aumento, pero en un país como el nuestro, ese tipo de aprobaciones merecen la responsabilidad de buscar las fuentes de financiamiento para que el superávit no se vea afectado. Debemos priorizar la economía para que el país crezca y tenga un mejor futuro”.Uno de los focos del almuerzo fue el potencial estratégico de Vaca Muerta, tema abordado por el especialista en energía Nicolás Gadano. Con cifras, proyecciones y advertencias, Gadano sostuvo que la formación neuquina representa “la gran oportunidad energética que ya empieza a dar resultados tangibles” y que puede convertirse en uno de los principales motores de divisas del país.“La producción de petróleo, con Vaca Muerta, será el núcleo central de las exportaciones energéticas de Argentina”, afirmó. Destacó que el desarrollo ya ha permitido sustituir importaciones de gas y derivados del petróleo, al abastecerse con mayor volumen de producción local.Según datos del Ministerio de Industria Nacional citados por Gadano, hacia 2030, y bajo un escenario conservador, se estima alcanzar un superávit energético de 20.000 millones de dólares, con una producción cercana a un millón y medio de barriles de petróleo por día, más una expansión sostenida en el sector gasífero.“Si no tuviéramos Vaca Muerta, estaríamos con un déficit energético fenomenal. Hoy es clave para revertir lo que, de otro modo, sería un agujero creciente”, advirtió.También subrayó que la infraestructura ya instalada permitió cambiar la ecuación energética interna. “Logramos sustituir el gas importado y estabilizar los costos. A largo plazo, la energía será más barata para los argentinos, no por subsidios, sino por tener un costo estructuralmente más bajo”, explicó.Gadano dio detalles técnicos del potencial aún no explotado: “Tenemos 274 Tcf (trillion cubic feet) de gas. Esto representa entre 63 y 162 años de producción para el consumo interno, además de lo que pueda exportarse. Vaca Muerta cubre prácticamente toda la provincia de Neuquén, parte del sur de Mendoza y Río Negro, con más de 2.400 pozos activos”.