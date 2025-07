Los amigos que van al Derecha Fest

Por Javier Boher

¡Qué lindo es tener amigos! Seguramente más de un lector se reunió con los suyos en los últimos días, celebrando el vínculo que nos une a esa gente con la que compartimos tantas cosas. Solo poca gente no tiene amigos, así que cabe imaginar que incluso el presidente Milei (el que dijo que cambiaría el asado por una pastilla, ignorando el vínculo entre la comida y las relaciones sociales) se debe haber juntado con alguien. ¿O será que se juntan esta noche?

Hace ya bastante tiempo que vienen dándole manija a una reunión política, un mitín de actualización doctrinaria para la batalla cultural al que han bautizado “Derecha Fest”. Ya está la asistencia confirmada de varios oradores prominentes, como Diego Recalde, el Gordo Dan, Agustín Laje, Nicolás Márquez y el mismísimo presidente Milei. No hay asado pero hay juntada.

Esta nota se me ocurrió mientras organizábamos nuestra propia juntada del Día del Amigo y alguien dijo en broma que deberíamos ir al evento libertario. Ahí me puse a pensar en las características que debería tener un grupo de amigos que quisiera asistir a una reunión como esa. En la inspiración fui exagerando un poco, como corresponde.

Mientras estaba en otro trabajo me distraía pensando en un grupo tan particular, conformado por seis personas. La razón de este número no es caprichosa, sino que está debidamente fundada en los pocos vehículos que pueden transportar esa cantidad de pasajeros. Ciertamente el pool empezaría con el dueño del Falcon Verde saliendo a buscar a sus compañeros de mitín.

Es por ello que el primero sería el del perfil militarista, el nostálgico princesita que levanta la voz diciendo que no fueron 30.000 y que ese es un invento de los zurdos Montoneros en el exilio. El dueño del Falcon extraña los tiempos del servicio militar obligatorio, el pelo corto engomado y el orden y disciplina del verticalisno castrense. Pone el auto para demostrar que él es un guapo que no se deja intimidar por nadie. Si o si en la radio escucha tango, pero si la cosa pinta linda elige una movida de Cacho Castaña.

El señor en cuestión primero pasaría a buscar al compañero de misa, un militante del pañuelo celeste, antiabortista del “salvemos las dos vidas” que no quiere que se metan con sus hijos (salvo que sea un cura que le quiere limpiar los pecados con contacto físico cercano). Este es un férreo militante contra la diversidad sexual, de los que dice “¿Adónde iremos a parar con estos sodomitas?”, o “Matrimonio viene de madre, por eso no pueden ser dos hombres”. Los dos se conocen de toda la vida y están un poco decepcionados de que al evento no hayan invitado a la vicepresidenta, pero un poco se la buscó porque es mujer y no tiene pene, como casi todos los oradores. Le gusta la oradora que es evangelista, pero le desconfía un poco por no reconocer al Papa de Roma.

El tercero de la lista sería el trumpista fan de EEUU y la portación de armas. Se conoció en el Tiro Federal con el militar y ahora le compra cartuchos y balas rellenadas ilegalmente en la casa, porque así se escapa del control del Estado (lo que es medio raro, porque el militar juró defender ese mismo Estado. Igual se llevan bien). Este es el que copia la línea antiperiodistas de la alt-right norteamericana, el que repite que no los odian lo suficiente. Por eso él se informa con páginas de usuarios anónimos o con el streaming libertario.

El cuarto es el que llegó porque le gusta más la plata que el aire, el “trader” que vive de hacer operaciones con criptomonedas, que en realidad son estafas piramidales para incautos que creen que se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Cree que es un tecnócrata de la inteligencia artificial, pero en realidad es alguien que repite cosas que ve en internet. Conoció al trumpista en una reunión de terraplanistas y antivacunas.

Hay uno que es amigo de la infancia de uno de ellos y decidió ir porque quiere ver al presidente, un evento raro en esta ciudad. Es el que votó a Milei para que no gane Massa, uno que siente envidia de los gringos que se tomaron la Fanta con Macri en la campaña de 2019.

El último que suben al auto es uno que va porque le prometieron algo a cambio, como pasa en todos los actos de todos los partidos. Ahí la cosa se puede poner peluda, porque a los dos primeros (y un poco al del Pro) no les gusta la idea de hacer choripan en un acto político, cosas de “gente color lenteja”, como le gusta decir a los pibardos libertarios fanáticos de Trump, las cripto y las redes sociales, esos que comparten memes de Dragon Ball.

El tercero y el cuarto están más en esa onda camporista de jugar a que son del pueblo, así que les gusta la idea de llevar banderas a los actos y llegar marchando como la falange franquista.

Una vez adentro, todos compartirían el evento como toda la gente que asiste a todos los actos políticos. Se comen a todos los teloneros esperando a que llegue la estrella principal a decir lo que lo hizo famoso.

Aunque la entrada sale $35.000, a ellos los invitaron gratis, como le pasó a tanta otra gente, muy parecido a las cenas de recaudación de fondos con cubiertos exorbitantes que paga algún empresario que viene bancamdo el proyecto y no quiere quedar pegado. Esa es la parte que más les gusta del evento, cuando hay que dividir los gastos: está claro que a la factura la vamos a terminar pagando entre todos.