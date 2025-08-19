Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Candidata… de CABA

La periodista recibía un mensaje del militante radical, tras conocer que la ex presidenta de la FUA y ex dirigente estudiantil de Franja Morada Río Cuarto, Piera Fernández, será candidata a diputada nacional de Ciudadanos Unidos (la lista encabezada por Martín Lousteau).

Militante radical: Tremendo lo de Piera. Muy merecida su candidatura por su formación política. No le niego que me hace un poco de ruido que sea candidata de CABA y no de Córdoba, pero siento que acá no le hubiesen dado ese lugar.

Periodista: Eso le iba a preguntar. Que sea candidata no sorprende porque siempre se la nombró, pero sí llamó la atención el distrito.

M R: Sí. Tampoco se puede negar que su actividad política, en los últimos años, estuvo siempre allá. Sobre todo con el reclamo por el presupuesto universitario. Pero hay otra cosa que también me parece llamativa. Ella siempre estuvo en la misma línea que Lousteau y ahora lo secunda en esta lista. Pero el detalle es que, en CABA, esta ala de la UCR está dentro de “Grito Federal”.

P: Claro. Ciudadanos Unidos sería la versión porteña de lo que acá es Provincias Unidas.

M R: Exacto. ¿Cómo se sentirán con esto los lousteausistas de Río Cuarto que siempre cuestionaron a los correligionarios que están con Schiaretti y Llaryora?

Casi desapercibido

Una vez conocidas las listas de diputados que competirán en Córdoba, el periodista conversaba con el dirigente del PRO sobre un hecho que tuvo lugar en la previa.

Dirigente: Dígame, ¿alguien habló este domingo de cierre de listas sobre el papelón que se vio en el PAMI de Río Cuarto?

Periodista: ¿Lo de Pablo Carrizo? No. Quedó medio tapado, ¿no?

D: Totalmente. Pasó casi desapercibido, si no fuera por todo lo que generó hacia adentro del frente libertario. Mucha especulación, mucha rosca, mucho de todo y al final poco de nada. Pero, ¿se enteró de la última?

P: ¿Qué pasó?

D: Recién sale fresquita una resolución del PAMI. Dice que Carrizo fue nombrado en un área de la UGL local. No será coordinador médico, pero estará dentro de una de las áreas del PAMI Río Cuarto.

P: ¿Qué? Pero, ¿qué pasó con la retractación del jueves?

D: Vaya a saber qué pasó ahí. Capaz fue para evitar el lío antes del cierre de listas, capaz fue una rosca de otra rosca. No sé. Solo le voy a decir que se comentaba que Carrizo se había juntado con Laura Soldano la semana antes del nombramiento, justo al tiempo que el enfermero mandó el curriculum al PAMI. Seguro este martes se hablará del tema, otra vez…