Con el prisma bonaerense, Natalia augura acaparar el voto opositor

Por Yanina Soria

Con los resultados del 7-S todavía muy frescos, la política cordobesa se tomó algunas horas para procesar lo sucedido en provincia de Buenos Aires y analizar en clave local el triunfazo del kirchnerismo y la paliza a la Libertad Avanza.

El peronismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti eligió leer el super domingo electoral desde la derrota del presidente Javier Milei y no en función del batacazo que dio el peronismo nacional con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza. Sobre eso, no hubo ninguna reflexión pública.

En cambio, la diputada Natalia de la Sota que busca su reelección en la Cámara Baja leyó otra cosa. Para la candidata de Defendamos Córdoba lo que dejó en claro el resultado en provincia de Buenos Aires es que ganó el frente opositor a Javier Milei y que, en esa contienda, no hubo lugar para los moderados.

Por eso, dicen desde ese espacio, SOMOS -el armado que auspició Juan Schiaretti-, quedó tercero, lejos de las dos primeras fuerzas. Y algo de eso, cree que terminará pasando también en Córdoba donde entienden le será difícil al oficialismo provincial explicarle a su electorado que Hacemos coincide en algunos puntos con el modelo libertario pero que en otros no.

Para el sector de la diputada, la boleta de Schiaretti y la de Javier Milei se disputan el mismo voto en esta provincia; mientras que su lista se atribuye ser la “verdadera” opción opositora. Incluso, sostienen, mucho más que el armado kirchnerista que en Córdoba no tiene la fuerza del frente amplio que lideró Kicillof en Buenos Aires y que, por ende, nadie espera una polarización entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza.

De hecho, en el delasotismo descuentan que de esa canasta saldrán muchos votos en octubre. Pues, más allá de las tensiones internas que cruzan al kirchnerismo cordobés y que, por ejemplo, llevaron a que un histórico dirigente del sector como Martín Fresneda anunciara públicamente su apoyo a la diputada peronista, para Defendamos Córdoba es un gancho que Natalia tenga proyección más allá de octubre y muestre vocación para armar en el ´27.

La hija del tres veces gobernador se presenta como una opositora al mileísmo desde el día uno y con ese diferencial que precisamente la llevó a tomar distancia de Hacemos Unidos, se planta como la candidata de la coherencia, capaz de canalizar el “hartazgo” con el gobierno Nacional. “La gente no quiere que le hablen solamente del equilibrio fiscal, ella representa una opción más humana, progresista y cercana. Quién puede creerle a Llaryora y Schiaretti que hace dos meses empezaron a despegarse de Milei, que ahora sean opositores reales a este modelo”, disparan desde su entorno.

Desde el Panal reconocen números que hoy estarían dándole a De la Sota una banca en la pulseada de octubre; sin embargo, creen que esas expectativas bajarán cuando el aparato oficialista comience a funcionar a todo vapor a lo largo y ancho de la provincia. No opinan lo mismo desde Defendamos Córdoba donde mantienen cierto optimismo, incluso, coqueteando con la posibilidad de llevarse dos de las nueve bancas. Creen que habrá un voto silencioso del peronismo que, por convicción, terminará acompañando con su tilde el casillero 11 de la Boleta Única.

Con gremios

La diputada nacional participó ayer de un encuentro con trabajadores de diferentes sectores en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) donde fue recibida por el secretario general, Rubén Urbano. “Quiero pedirles que confíen, porque no somos pocos y cada vez somos más. Los trabajadores son parte de la solución a lo que estamos sufriendo con el gobierno de Javier Milei. Vamos a defender el trabajo y el salario de los cordobeses”, dijo.

Desde la organización aseguraron que estuvieron representados más de 30 sindicatos, entre ellos, Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza seccionales Córdoba y Río Tercero, Sindicato de Conductores de Taxis de Córdoba, Mesa Sindical Tercero Arriba y Calamuchita, Mesa Sindical de Oncativo, ATSA Córdoba, Sindicato de Ladrilleros, trabajadores de ANSES, Cispren, Sindicato del Seguro, SUTERH, trabajadores de la alimentación, de la música, obreros gráficos, ceramistas, CTA, CCC, y Federación de Educadores de la República Argentina.