Río Ceballos prepara una temporada única en sierras chicas

Yanina SoriaProvincial06 de noviembre de 2025
Especial disposición del gobernador para darle vida al partido y recuperar identidad. Cómo compatibiliza con el Partido Cordobés. El interés sobre el PJ nacional.
Julieta FernandezRío Cuarto06 de noviembre de 2025
El jefe del bloque Primero Río Cuarto habló tras el proceso electoral y reafirmó su desacuerdo con que la UCR jugase en soledad en las elecciones legislativas. “No le tengo miedo a las alianzas, siempre y cuando haya un ida y vuelta”, dijo el ex candidato a intendente, quien marcó diferencias con sus correligionarios.
Bettina MarengoProvincial06 de noviembre de 2025
El dirigente de Embalse llegó a la legislatura con una lista K y ayer oficializó su pase a Hacemos Unidos. "Peronismo unido", dijeron en el Panal. Una movida que neutraliza daño legislativo de eventual ruptura de Natalia de la Sota.
Redacción AlfilEnroque Corto06 de noviembre de 2025
Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha | Las formas del Presupuesto | Monedas cruzadas
Gabriela YalangozianProvincial06 de noviembre de 2025
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación