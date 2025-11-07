Río Ceballos prepara una temporada única en sierras chicas

La naturaleza y la cultura, Río Ceballos se prepara para vivir una temporada de verano inolvidable. Cada actividad, encuentro y espectáculo forma parte de una estrategia que impulsa el turismo como motor de crecimiento y desarrollo en nuestra ciudad.

Durante los próximos meses, los espacios más emblemáticos de Río Ceballos —la Capilla Histórica, el Anfiteatro, la Explanada del Palacio Municipal y la Reserva Hídrica Natural La Quebrada— se llenarán de música, cine, teatro, ferias, festivales y experiencias al aire libre que reflejan la identidad serrana y la calidez de su gente.

La ciudad ofrecerá un calendario continuo de actividades pensadas para toda la familia: propuestas culturales y artísticas que fortalecen la vida comunitaria, alternativas recreativas y deportivas que ponen en valor el entorno natural, y eventos que consolidan a Río Ceballos como uno de los destinos más atractivos de Sierras Chicas.

La temporada comenzará en diciembre con la tradicional y gran apertura, el encendido del arbolito, y se extenderá con festivales, shows y encuentros que llenarán de vida cada rincón. Enero y febrero traerán nuevas ediciones de eventos consolidados como el Festival de la Quebrada, los Carnavales, la Expo Río Ceballos y el Campeonato Argentino de Karting a Rulemanes, junto a múltiples propuestas de turismo activo, circuitos históricos y city tours que conectan con la historia, la cultura y la naturaleza local.

“Estamos convencidos de que el turismo es una industria que impulsa el desarrollo de la ciudad. Cada temporada representa una oportunidad para seguir creciendo, generando empleo, fortaleciendo la identidad local y mostrando al país todo lo que Río Ceballos tiene para ofrecer”, expresó el intendente Ezequiel Lemos.

Con una gestión que apuesta al turismo sostenible y al trabajo conjunto con instituciones, emprendedores y artistas, Río Ceballos reafirma su compromiso con el desarrollo de una industria que genera oportunidades, empleo y orgullo comunitario.

Esta temporada, la invitación es a volver a encontrarse. A disfrutar, compartir y redescubrir Río Ceballos: un destino que crece, se transforma y sigue escribiendo su historia en el corazón de Sierras Chicas.