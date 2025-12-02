Juez acomoda y se alinea con Bullrich en Senado

Por Carolina Biedermann

Luis Juez empezó a cosechar el producto del resultado electoral de octubre en Córdoba. En el acto de La Libertad Avanza del fin de semana, Gabriel Bornoroni dio señales de la construcción de un frente amplio, mientras libertarios nacionales reconocen en la figura del senador del Frente Cívico a un aliado en potencia.

El senador nacional está más alineado que nunca con La Libertad Avanza. En el acto del sábado, organizado por los libertarios, tuvo un rol protagónico y habló del trabajo de 15 meses que planifican para derrotar al peronismo en Córdoba, pensando en el 2027.

Por su parte, el jefe de los libertarios alineados a Karina Milei dio gestos concretos de ampliar el espacio en Córdoba, otorgando participación a referentes aliados: el juecismo lleva ventaja y aguardan orden en la interna de la UCR. Este mensaje se interpreta como el desconocimiento a Rodrigo De Loredo como el interlocutor en el partido centenario. Su proclamación como candidato a gobernador habría generado ruido en el espacio violeta, en el marco de un posible diálogo y alianza conjunta.

Pero volviendo al acto del sábado, los referentes del Frente Cívico que participaron del encuentro, valoraron el cierre en su discurso, que hizo del jefe del bloque de los “violetas” en Diputados. En lugar de concluir su discurso con el clásico “¡Viva la Libertad, carajo!”, aclaró que no lo haría porque el espacio está trabajando para construir un frente mayor. Este mensaje fue tomado como un guiño para los espacios que tomaron con convicción la decisión de trabajar por las ideas de la libertad, en referencia al juecismo, que con actos y trabajo demostró en las elecciones de octubre su lealtad con Milei.

Según señalan desde el juecismo, este acercamiento es consecuencia del trabajo demostrado en octubre y de la relación personal que se está gestando entre Bornoroni y Juez.

Desde el Frente Cívico remarcan que su referente político mostró, en el último tiempo, convicción para defender sus ideas y marcarle la cancha al gobierno nacional. Lo hizo con la defensa de la ley de emergencia en discapacidad, que le costó un escrache mediático y en redes sociales impulsado por el brazo armado libertario, además de la ley de hielo y desconfianza por parte de Karina Milei. Situación que logró revertir, bajando los fierros electorales al territorio provincial y a la fiscalización que ordenó para el partido presidencial.

Si bien el plan mayor, al menos para Juez, es ganar la gobernación en 2027, la prioridad de Bornoroni está puesta en engrosar el bloque de la Cámara Baja para contribuir al objetivo presidencial: la sanción de las leyes de segunda generación que Milei precisa para avanzar con reformas profundas.

En la Cámara Alta, juez tiene encomendada la misión de trabajar en tándem con Patricia Bullrich, con quien también construyó una relación personal. Se espera que en el corto plazo, el cordobés sea uno de los pilares para la ex ministra, tras su experiencia de haber sido jefe del bloque del PRO, en el Congreso, hasta hace poco tiempo atrás.

Uno a uno

El trabajo vincular de Juez viene siendo de uno en uno. Este domingo, la diputada nacional por la provincia de Río Negro de La Libertad Avanza , Lorena Villaverde, le dedicó una larga publicación en “X”, con un agradecimiento especial a Juez. En la publicación, le da las gracias por haberla defendido ante la decisión de la Cámara alta de devolver a la Comisión de Asuntos Constitucionales su pliego, por una supuesta causa pendiente que la diputada y senadora electa tendría, que le impedirían asumir en la Cámara Alta.

Al respecto, la diputada publicó:

“Gracias, Luis, por demostrar que todavía existen políticos que no negocian sus convicciones. Gracias por tu incondicionalidad y nobleza. Seguimos adelante, con la frente en alto y la verdad como escudo”, expresó y agregó:

“Compartimos esa batalla silenciosa que solo entienden quienes la transitan. Hay gestos que marcan un antes y un después. Mis hijos me pidieron conocerlo para agradecerle como defendió a su mamá y ese momento resume todo: esta imagen tiene un valor inmenso, porque Luis sabe, como yo, lo que significa criar hijos en medio de la tormenta y sostenerlos con todo el amor y la fuerza que uno tiene”.





































































