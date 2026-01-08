Reintegros bajo la lupa: fuerte desmentida a los gastos de un legislador departamental

Por Gabriela Yalangozian



El escándalo por el monto y el uso de la partida de “Cortesía y Homenaje” en la Legislatura Unicameral sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, a partir de los reintegros solicitados por el legislador departamental Ramón “Cañito” Flores, integrante del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

A los abultados montos rendidos por el representante del departamento Río Seco se agregaron ahora contundentes desmentidas institucionales que complican aún más la versión del legislador. Según registros oficiales de la Legislatura, Flores solicitó reintegros por casi 4 millones de pesos durante los últimos días de diciembre de 2025, utilizando la partida denominada “Cortesía y Homenaje”.

Entre los conceptos incluidos figuran servicios de catering y fotografía para distintos clubes, merenderos y eventos de cierre de año, varios de los cuales comenzaron a ser desconocidos públicamente por las propias instituciones mencionadas en las rendiciones.

La polémica no gira únicamente en torno a la legalidad administrativa de la partida —que existe formalmente dentro del presupuesto— sino sobre la pertinencia política y ética de su utilización, especialmente cuando los eventos rendidos no habrian tenido vinculación con las instituciones mencionadas.

Así lo muestran los comunicados oficiales de la Municipalidad de Villa de María de Río Seco y el Club Social y Deportivo Villa Candelaria. Esta última institución deportiva difundió un duro comunicado en el que desmintió haber recibido fondos o haber realizado algún evento financiado por el legislador.

“Nunca hemos recibido dichos fondos ni realizado tal evento. No tenemos ningún tipo de relación con el legislador”, aclaró la comisión directiva, luego de que el club figurara en una rendición por servicios de fotografía por 250 mil pesos.

Desde la institución remarcaron que la información difundida “perjudica gravemente” su reputación, al generar confusión financiera y atribuirles ingresos inexistentes y vínculos políticos que —aseguran— no existen.

A esta desmentida se sumó la de la Municipalidad de Villa de María de Río Seco, que negó haber organizado o financiado eventos de fin de año en el Hotel Sayr, otro de los lugares incluidos en los pedidos de reintegro y establecimiento que pertenecería al propio legislador Flores.



“Esta administración niega enfáticamente cualquier vinculación con la polémica mencionada”, señaló el municipio, que además aclaró que el único evento oficial de cierre de año fue la Noche de Gala comunitaria, realizada el 21 de diciembre, de carácter abierto e inclusivo.

Asimismo, desde la Liga Regional Norte también negaron haber recibido dinero del legislador Flores. A través de un posteo en redes sociales señalaron: “Aclaramos que la Liga Regional Norte nunca recibió dicho dinero anunciado y nunca recibió nada de ningún funcionario”.

En ese sentido, recalcaron que la liga se sostiene con recursos propios que aportan los clubes, mediante una cuota mensual de $20.000 mensuales.



Un contexto que agrava el impacto político

El caso estalla además en un contexto particularmente sensible. El Presupuesto 2026 prevé un gasto de 870 millones de pesos en toda la Provincia destinados a “Cortesía y Homenaje”, de los cuales más de 500 millones corresponden a la Legislatura. Se trata de una cifra que viene siendo cuestionada por su crecimiento sostenido y por la opacidad en el destino final de esos fondos.

En ese marco, las desmentidas de las instituciones del departamento Río Seco reavivan el debate sobre el uso discrecional de recursos públicos para eventos, ágapes y celebraciones que, en este caso, tendrían escaso sustento institucional, según los propios comunicados oficiales que niegan haber recibido dinero del legislador mencionado.

Por ahora, desde la Legislatura no hubo explicaciones oficiales sobre estos reintegros ni anuncios de auditorías internas.

La polémica se suma además a la difusión de otros gastos rendidos por legisladores a través de la misma partida, situación que fue capitalizada por el Suoem, uno de los gremios más combativos contra la reforma previsional que habilita el aumento de los aportes personales de los trabajadores estatales de hasta el 8%, lo que dio inicio a un esquema de protestas sorpresivas durante el verano.

En publicaciones en redes sociales, el sindicato aseguró este miércoles que la partida cuestionada se alimenta de los recursos que, mediante la reforma, serán descontados a los trabajadores estatales, agregando un nuevo componente político al debate sobre el uso de fondos públicos provinciales.