La forma y el fondo

Por Javier Boher

[email protected]

No me pasa muy seguido de encontrar un tema apenas me levanto, pero esta vez resultó así. Creo que no había tomado ni tres mates cuando apareció en mi celular el vídeo de un muchacho despotricando contra los dichos de un influencer conocido como Tipito Enojado en contra del cuarteto en las escuelas. No consumo a ninguno de los dos (ni al de la ofensa, ni al ofendido) pero un tercero me llevó a enterarme sobre tan lamentable cruce.

La persona que compartió el video lo hizo con una observación clara: “Qué espanto el léxico. ¿Por qué tanta palabra soez? Pierde contundencia el planteo”. Soy una persona que usa muchas malas palabras, pero eso es algo que puede hacer cualquiera. Lo difícil es maldecir en la justa medida, todo un arte reservado a los que entienden que el lenguaje tiene en la ironía formas mucho más elevadas de maltrato que pasan desapercibidas para los que están poco entrenados.

El joven de la respuesta vulgar es parte de las nuevas generaciones de militantes que tiene el peronismo cordobés, el nivel donde se confunde con el kirchnerismo y es mucho más progresista que la propuesta original del “neoliberal” José Manuel De la Sota, ese que trajo la reforma del Estado y las privatizaciones a la provincia (el uso de las comillas es irónico, por supuesto).

El joven militante es muy parecido a todos esos que se juntan dentro de la Agencia Córdoba Joven, un antro para muchos “hijos de” que se creó para retener a cierto voto joven que se le escapa en masa a otras opciones políticas. La cruzada que ha emprendido contra la agencia en cuestión el usuario de Twitter conocido como Contribuye Rebelado es una de las mejores cosas que tiene la red en su capítulo local, porque se encarga de mostrar lo que cuesta mantener a toda esa gente que se dedica a reproducir mensajes y loas oficialistas.

Milei impuso su marca de insultar en la política nacional, por lo que de a poco se va llenando de gente que cree que ahí está la clave del éxito libertario, algo así como la camisa celeste sin corbata de Macri que se convirtió en moda obligada a partir de 2015. Lo que esa gente no entiende es que no se trata de las formas, sino del fondo.

Las acciones sociales no tienen un valor en sí mismas, sino que dependen del contexto. Los gritos de Milei son mucho menos potentes que el mensaje de que hay demasiada gente viviendo del esfuerzo ajeno. El fondo de la cuestión es el cambio social más grande, el que se expresó con fuerza a través de Milei pero que vive incluso en políticos mucho más moderados (como el mencionado Macri).

El mundo de la política tiene la particularidad de ir alejando de la realidad a quienes lo integran. Se ponen la ropa de pobre para ir a los barrios y que les saquen fotos, se comen las eses para parecer de pueblo o insultan para parecer más genuinos. Sin embargo, el político es político y la gente lo percibe. No importa si es joven y de una agencia que debería aportar frescura, sus modos huelen a viejo y a casta; parecen más prepotencia del poder que genuina expresión de hartazgo ante lo establecido.

Nuestros jóvenes representantes en la burocracia del ejecutivo son el reflejo de un ciclo de casi tres décadas en el que se fue perdiendo el hambre, pero no las ganas de morder, algo que salta rápidamente a la vista cuando se quieren hacer los cancheros. No voy a ser yo el que diga que ganar plata por dedicarse a la política es inmoral, pero sí voy a decir que es de poco inteligente salir a mostrarse como la gritona infantería del gobierno provincial, en particular si la pelea es contra los que les pagan el sueldo. Por eso esa gente le creyó a Milei: prestaron más atención al fondo que a las formas.