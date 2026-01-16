La forma y el fondo

Javier BoherProvincial16 de enero de 2026
Una discusión entre un joven militante del oficialismo provincial y un influencer desnudó que algunos no entienden la diferencia entre los conceptos
Carolina BiedermannProvincial16 de enero de 2026
El Presidente de la Nación participará este viernes del Festival Nacional de Doma y Folklore. Llaryora vuelve a las actividades el lunes y no habrá autoridades presentes para recibirlo.
Redacción AlfilNacional16 de enero de 2026
El presidente visita asistirá a la novena noche del 60.º Festival Nacional de Doma y Folklore, acompañado por Karina Milei y Martín Menem. Posteriormente, viajará a la ciudad de Asunción para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Redacción AlfilProvincial16 de enero de 2026
Desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de enero, el Parque del Sierras Hotel en Alta Gracia se transformará en el vibrante escenario de Mionca, un festival cultural con entrada libre y gratuita que promete diversión para todas las edades.
Redacción AlfilProvincial16 de enero de 2026
El exdiputado del radicalismo confirmó que se unirá a la oposición en 2027 para vencer al peronismo, además habló sobre la llegada de Milei al festival.