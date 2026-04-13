MesaChica | Carlos Caserio: “las candidaturas de Schiaretti sirvieron nada más para que pierda el peronismo”

Este lunes el dirigente peronista, Carlos Caserio, estuvo presente en nuestro programa de stream "Mesa Chica". A lo largo de la entrevista, el mismo dejó definiciones contundentes sobre el futuro del "cordobesismo", la gestión de Axel Kicillof y el legado de Cristina Fernández de Kirchner.

Al hablar de las figuras del peronismo a nivel nacional, el exsenador elogió la postura de Axel Kicillof: "es un tipo muy agradable y reúne buenas condiciones para el gobierno. Es una persona muy madura y está dispuesto a recepcionar ideas", indicó.

Uno de los puntos más claves de la charla fue la evaluación de las últimas estrategias electorales del peronismo cordobés. Caserio fue tajante al afirmar que “las candidaturas de Schiaretti sirvieron nada más para que pierda el peronismo”, invitando a observar los resultados de los últimos comicios.

En esa misma línea, el dirigente se refirió al actual gobernador, Martín Llaryora, expresando su deseo de que el mandatario provincial no siga el mismo camino que su predecesor. “No creo que Llaryora repita una experiencia mala como fue la de Schiaretti como candidato a presidente”, sentenció.

Pese a aclarar que, él no se considera kirchnerista, admitió que "la presidencia de CFK no fue mala" y que, ahora por la soberbia del gobierno actual la gente se da cuenta de eso.