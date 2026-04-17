Massa también construye en el este cordobés: recibió a Romero y proyectan 2027

Son tiempos de muchas definiciones en todos los espacios políticos, sobre todo esos sectores que en 2023 perdieron el poder y cargos de deliberación. En el caso del Frente Renovador con la referencia principal de Sergio Massa, empieza a mostrar algunos lazos para la construcción hacia 2027. Si bien todavía no está definido si el exministro de Economía será candidato presidencial, en el mientras tanto intenta construir capital político con algunos dirigentes del interior.

En esta oportunidad, días atrás el referente del Frente Renovador San Francisco –también autoridad provincial- Andrés Romero, mantuvo un encuentro con Sergio Massa en Buenos Aires, con el fin de seguir proyectando el espacio que lidera en el este cordobés.

El exconcejal calificó el encuentro como “muy bueno” y agregó que tocaron diversos temas, entre ellos la situación actual del país: “Argentina atraviesa un momento complejo donde muchas familias no llegan a fin de mes, con incertidumbre sobre el trabajo y la producción, dos ejes que siempre hemos impulsado desde el Frente Renovador”, señaló.

Aclaró que la provincia de Córdoba, pese a su pujanza, no está ajena a esta crítica realidad: “Vemos con preocupación cómo se reciente el consumo, se frenan actividades y cada vez cuesta más sostener el entramado productivo y social que caracteriza a la provincia. Charlamos de San Francisco donde también hay comercios que cierran, emprendedores que pelean en soledad y vecinos haciendo un esfuerzo grande para sostenerse”, remarcó a modo de conclusión sobre la charla que mantuvo en el despacho del tigrense.

El pedido de Massa

Además de la territorialidad, aportar ideas para resolver los problemas de la Argentina actual, Massa viene haciendo un pedido especial a los dirigentes que lo tienen como fuente de consulta y liderazgo. Pensar y trabajar por la unidad del peronismo y proyectar la reconstrucción del país.

En este sentido, la bajada de línea sigue siendo estar cerca de los sectores más castigados por la crisis, y reforzar la tarea con diálogo y proyectos.

Otro punto al que no le escapa, es la esencialidad actual de la IA, con el mensaje de que no se debe ignorar los procesos de globalización con el crecimiento y el avance de la tecnología que ayude a generar un Estado más eficiente y el nuevo mundo del trabajo.

2027 a la vuelta de la esquina

Así como todavía se desconoce si Massa será candidato a Presidente, en el caso de Andrés Romero todavía no lanzó su candidatura a intendente para el 2027 (Parece muy pronto), sin embargo, es conocido que sigue trabajando para volver a ser una opción.

Mientras tanto a nivel provincial sigue acompañando con su equipo los pasos de Natalia De la Sota, por quien militó en las últimas elecciones legislativas y empieza a sonar para las presidenciales del próximo año.

Aportar ideas

En los últimos días, a nivel local Romero también remarcó que su espacio busca que la política “esté presente” pero no solo señalando problemas sino construyendo soluciones concretas. Por este motivo, viene de presentar la “Tarjeta Acompañar +60”, una propuesta pensada para los adultos mayores de San Francisco, que les permita acceder a descuentos en carnicerías, verdulerías y almacenes. Además, los comercios que se sumen reciben beneficios impositivos, fomentando el consumo local.

Con respecto a la unidad del peronismo local, muchas veces se lo mencionó con la posibilidad de trabajar junto al oficialismo que a nivel provincial conduce Martín Llaroyra, sin embargo, es paso lleva años sin concretarse por diferentes circunstancias.