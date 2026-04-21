Belgrano se suma a la moda reformista

Belgrano goza de buena salud institucional y financiera, con una gestión en Primera División donde el presidente Luis Artime no padece grandes cuestionamientos, con el equipo animándose a más de a poco en el campeonato, sin embargo, hay algunos temas que inquietan, despacho adentro.

Claro, el año que viene hay elecciones y renovación de autoridades y la dirigencia actual deberá cambiar de protagonista principal en la fórmula ya que el “Luifa”, por lo que reza el estatuto, no podrá aspirar a una reelección. ¿O sí?

Mientras la dirigencia anuncia la ampliación del Gigante de Alberdi, proyectos inmobiliarios, compra de terrenos, también se plantea la modernización del estatuto, tal como lo hicieron sus vecinos de Talleres, Instituto y Racing. Por más que de fondo sea para avanzar con aspectos institucionales, esto no quita que le da la posibilidad concreta al “Luifa” de poder permanecer algunos mandatos más al poder. ¿Se dará? La asamblea es la semana que viene, así que atentos.

Estadio, Modernización y ¿Reelección?

Desde hace varios meses ya que la directiva del “Pirata” pone de relieve la necesidad de una modernización del estatuto, aunque no por razones políticas. De acuerdo a las ideas preliminares, el planteo puntual será para una mayor participación societaria y la otorgación de facultades para la dirigencia en cuanto a la construcción de las nuevas cabeceras, los codos, y el sueño del estadio 360.

A su vez, la reforma permite que todos los miembros del grupo familiar puedan participar de los comicios, en diferencia de la actual condición conde solamente la cabeza del grupo tiene atribuciones para sufragar.

Pero tampoco hay que negar lo inevitable: la modernización del estatuto permite también que la directiva pueda continuar en funciones, ya que se toma jurídicamente como que empieza de cero. No es una “trampita”, pero…

De todas formas, en sus últimas declaraciones, Artime manifestó abiertamente su vocación de cumplir mandato y no permanecer en el despacho principal. Asimismo, claro está que hoy el oficialismo de Belgrano no cuenta con otro candidato de chapa y alcance mediático para presentar fuera del “Luifa”. Marcelo Carranza, Lucas Bustos, Mariano Antonio, Claudio Giomi son más técnicos, no tienen el perfil ni la imagen y mucho menos la espalda que tiene por naturaleza el histórico delantero que ya tiene dos procesos en el club de Alberdi.

La oposición mira de reojo esta modernización. El grupo ex oficialista, la escisión que comprenden a Diego Merlino, Pablo Siciliano, Tori Baistrochi, Juan Negri y hasta algunos nombran al delantero Pablo Vegetti (quien cuenta con un juicio favorable contra esta dirigencia que ampliaremos en otra nota), no parecen contar con todo el capital político para enfrentar a Artime. ¿O Sí?

En la palestra también figuran José María Romero como sobreviviente del grupo del ex gerenciador y presidente Armando Pérez (Concejal por la fuerza Frente Cívico), quien anticipa que participará de los próximos comicios con el grupo “Siempre Belgrano”. ¿Santiago Montoya? Alejado de la vida política por el momento.

La Asamblea está prevista para el 29 de abril en el Gigante de Alberdi, donde Artime anunciará detalles de la remodelación del estadio, los cambios en la concepción de los socios familiares y algunos otros detalles. Falta un año para las elecciones, pero desde el oficialismo siguen entendiendo que la figura de Artime sigue siendo la más poderosa para mantenerse al frente de Belgrano, al menos por un período más. Y la Modernización del estatuto se lo permitirá.

Ya lo hizo Andrés Fassi en Talleres (dos veces).

También Cavagliatto en Instituto al igual que Manuel Pérez en Racing.

¿Es el turno de Artime?