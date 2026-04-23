Stellantis refuerza su apuesta en Córdoba: industria automotriz, producción y estrategia frente a los autos chinos

Redacción Alfil

La elección de Córdoba no es nueva, pero sí cada vez más estratégica. La compañía ratificó su mirada sobre la provincia como un nodo central de la producción automotriz argentina, sostenido en su tradición industrial, su capacidad logística, el capital humano calificado y una red de proveedores consolidada.

En esa línea, Stellantis puso números a su apuesta: alcanzar en el 2026 una producción superior a las 73.700 unidades, por encima de las 64.300 registradas en 2025. La composición de este volumen refleja el cambio de enfoque del grupo dentro del mercado: el 60% corresponderá al Fiat Cronos, mientras que el crecimiento estará impulsado por el segmento de pickups en Argentina, con la Fiat Titano (25%) y la RAM Dakota (14%).

Este esquema posiciona a Córdoba como un hub de producción de pickups, con impacto directo en las exportaciones automotrices. En ese sentido, la compañía proyecta alcanzar un 58% de exportaciones en 2026, frente al 46% en 2025.

El foco no está únicamente en la producción. Durante el encuentro, también quedó claro que Córdoba representa un mercado relevante dentro del mercado automotor argentino por su dinámica de consumo. Desde la compañía remarcaron que el usuario cordobés es informado, exigente y con fuerte foco en la relación precio-calidad.

En un contexto donde el consumo se vuelve más selectivo, la provincia funciona como un termómetro anticipado de tendencias: lo que ocurre en Córdoba suele replicarse en otros mercados del interior.

En ese marco, Stellantis anticipó una estrategia orientada a consolidar su presencia con una oferta más segmentada. La diversificación de marcas dentro del grupo le permite adaptarse a distintos niveles de demanda, dentro de la industria automotriz.

Córdoba no es solo una base de producción automotriz, sino también un laboratorio comercial donde se testean productos y se ajustan estrategias.

En paralelo, el escenario competitivo empieza a cambiar con el avance de los autos chinos en Argentina. En ese contexto, la incorporación de Leapmotor al grupo aparece como una jugada estratégica global.

El desembarco de Leapmotor en Argentina y la región está previsto para mediados de 2026. Los primeros modelos serán los SUV C10 y B10, que incorporan tecnología de rango extendido (REEV), combinando tracción eléctrica con un motor térmico.

La estrategia apunta a integrar tecnología de movilidad eléctrica de origen chino, más competitiva en costos, con la red comercial y la capacidad industrial global de Stellantis, en un mercado donde las marcas chinas avanzan y empiezan a tensionar el esquema tradicional de la industria

En un escenario donde la industria automotriz argentina atraviesa una transformación, la apuesta de Stellantis por Córdoba refuerza una lógica que combina producción, exportaciones y adaptación al nuevo mapa global del sector.





