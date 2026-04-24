Juez cambia de lugar y abre la mesa a los libertarios

Como cada Día del Trabajador, el senador Luis Juez vuelve a su rito político con el locro para la militancia. Pero esta vez, la novedad no está en la receta sino en el escenario y en la lista de invitados. El juecismo deja atrás el Comedor Universitario de la UNC y los clubes de barrio para consolidar el salón del Alto Botánico como base de la tradicional receta . Y, en paralelo, abre la mesa a “invitados especiales”: dirigentes de La Libertad Avanza que se sumarán a la actividad.

El corrimiento de sede, confirman que es por una cuestión de un vínculo que se ha generado con el lugar, en donde este año el Frente Cívico desarrolló otros eventos. Pero el Comedor Universitario había funcionado como un símbolo de cercanía y volumen militante, una postal que Juez usó incluso en clave electoral. De hecho, en la previa de las provinciales del 2023, desde allí prometió que el próximo locro lo encabezaría como gobernador, pero eso quedó a modo anecdótico.

El nuevo punto de encuentro en zona norte de la ciudad viene ganando centralidad en el juecista. Más ordenado y con otra estética, el salón reemplaza la épica del toque popular por una logística más prolija, sin resignar convocatoria.

La otra clave del evento estará en la mesa ampliada. La presencia de referentes libertarios confirma una vez más el buen vínculo entre el Frente Cívico y La Libertad Avanza.

La apropiación del “locro de los trabajadores” tradicionalmente asociado al peronismo, tampoco es nuevo en la lógica de Juez. Hace años que el senador alimenta ese símbolo, con avances y traspiés. Uno de los episodios más recordados fue el de 2022, en Sociedad Belgrano, cuando el evento terminó judicializado tras la participación del Ejército en la elaboración del plato, en una causa impulsada por el fiscal Senestrari.

En paralelo al ritual del 1° de mayo, Luis Juez no suelta el acelerador del armado territorial. El jefe del Frente Cívico mantiene en marcha una gira por distintos puntos de la provincia, con el objetivo de sostener presencia, ordenar la tropa y, sobre todo, no perder centralidad en el tablero.

En ese marco, el juecismo ya tiene en agenda un acto en la ciudad de Rio Cuarto para el viernes 15 de mayo, como parte de un esquema que prevé una actividad cada 15 días en distintas zonas neurálgicas de Córdoba.

El plan, además, dialoga con la estrategia de articulación con el partido del presidente Javier Milei, que empieza a asomar no solo en eventos puntuales sino también en la construcción de una agenda compartida y territorialidad. Con actos periódicos y presencia en el interior, Juez apuesta a consolidar un esquema que lo mantenga competitivo y visible en la antesala de lo que vendrá.