Viva Córdoba prepara un súper locro con mensaje para De Loredo

El nuevo espacio de construcción radical en la capital “Viva Córdoba”, que integran Juan Negri, Juan Balastegui, Javier Bee Sellares y Javier Fabre, se arma organizando un locro masivo para el 25 de mayo en el Club Atenas. Esta movida forma parte de una estrategia que el espacio viene desplegando desde principio de este año, con recorridas territoriales, agenda con vecinos y elaboración de propuestas para la ciudad. En ese esquema, el evento del 25 funciona como un hito de visibilidad y una suerte de relanzamiento, en la carrera hacia el 2027, para la capital cordobesa.

El dato más relevante ya no es la convocatoria en sí, sino el mensaje que empieza a tejerse. “Viva Córdoba” apunta a que, desde ese equipo, salga el candidato a intendente por la ciudad, y a su vez, según remarcó una fuente del armado, marcarle límites en este territorio a Rodrigo de Loredo, quien se lanzó como precandidato a gobernador por la provincia.

En ese sentido, en el espacio hay definiciones que empiezan a consolidarse: no acompañaría una eventual doble candidatura del ex diputado nacional, en caso de que decida competir por la gobernación y, luego, si las elecciones efectivamente van separadas, lo haga por la intendencia capitalina. Traducido: si De Loredo juega en la Provincia, el respaldo está garantizado; y en la ciudad, el candidato boina blanca deberá surgir de este armado. El súper locro, en ese sentido, busca ser una demostración de fuerza, pero también una invitación al resto del radicalismo para ordenar definiciones.

La Unión Cívica Radical en Córdoba atraviesa una etapa de reconfiguración, con liderazgos en tensión y sin un esquema cerrado de cara a los próximos turnos electorales. En ese escenario de construcción, se abre la oportunidad del nacimiento de nuevos liderazgos, que empieza a asomarse, dando la oportunidad de que nuevos nombres empiecen a surgir.

Así, en paralelo, otros dirigentes aparecen en el radar de la intendencia. El Concejal Sergio Piguillen trabaja en su propio armado para este distrito, y en el mismo sentido lo hace el legislador provincial Dante Rossi. En los pasillos de la UCR también se mencionó el nombre de la legisladora Alejandra Ferrero como una posible figura a considerar, aunque sin definiciones públicas hasta ahora. Todos estos son movimientos que muestran interés y territorialidad.

Córdoba Abierta también prepara una receta propia para consolidar y mostrar su espacio, por fuera de los esquemas tradicionales. Para la noche previa al 1º de mayo, Fernando Montoya, presidente del núcleo, junto a Franco Jular y ese equipo de trabajo, preparan un locro propio. El encuentro será el 30 de abril a las 20 hs en el Comité Seccional 2da. La cita se congrega con una frase histórica de Raúl Alfonsin: “El 1º de Mayo es una fecha que los trabajadores han consagrado para reclamar contra la injusticia, y prometerse fraternalmente eliminarla por el camino del trabajo”. Este esquema busca marcar agenda en la capital y en varios departamentos del interior.

De cara a 2027, la pelea por la intendencia de Córdoba empieza a tomar forma antes de lo previsto, mientras que le juego por lo provincial, tampoco está cerrado. Si algo deja claro la movida de las fechas patrias de mayo es que, al menos para distintos sectores del radicalismo hay voluntad de jugar, pero esa definición la dará el tiempo o una eventual interna.