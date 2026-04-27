Siciliano presumió el superávit de Córdoba

Miguel Siciliano posteó en Twitter un mapa de Argentina donde muestra las provincias con superávit y aquellas que tienen déficit, Córdoba está en el primer grupo y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional dejó un contundente mensaje. 
Provincial27 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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En la noche de ayer, Miguel Siciliano publicó en su cuenta de X las provincias que, según la fuente Politikón Chaco, poseen superávit y déficit del país. Aquellas que tienen superávit son: Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán. Por otro lado, aquellas con déficit fiscal son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe y Río Negro.  

Siciliano dejó un mensaje claro, comenzó dirigiéndose a aquellos dirigentes que en Buenos Aires "aplauden todo todito y acá (Córdoba) critican todazooooo, Córdoba demuestra que se puede hacer distinto." Continuo afirmando que el superávit se debe a la buena administración y no al ajuste de la gente. 

"En Córdoba hay equilibrio fiscal y obras. Hay orden y programas sociales como el Paicor, el PPP o +26 o el el boleto educativo, entre otros. En Córdoba hay cuentas claras y universidades que crecen en el interior del interior. (Ya son 15 las universidades prontas a inaugurarse)", posteó el ministro. 

Explicó también que se trata de cuidar los números y las personas, no de elegir uno solo. "Somos un gobierno que tiene claro que las cuentas en orden solo sirven si también el superávit es social", agregó. Concluyó diciendo Córdoba es una provincia que "acompaña, incluye y planifica" y cerró "Córdoba no se detiene. Avanza."

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