MesaChica | Myrian Prunotto: "Somos la envidia de cualquier otra provincia"

Redacción Alfil

La actual vicegobernadora y dirigente del cordobesismo, Myrian Prunotto, estuvo en Mesa Chica conversando junto a Yanina Soria y Bettina Marengo sobre los temas de agenda política y provincial actual. Enfatizó en la importancia de una buena gestión y en los intendentes, demostró su apoyo a Llaryora, criticó al gobierno nacional y dio a conocer la creación de un nuevo partido político: IDEAS.

Al hablar sobre el 2027 definió su situación de manera incierta pero afirmó que no querría volver atrás siendo intendente de comunas o en lo legislativo. "Estamos armando capital" dijo Prunotto. Además, aseveró que su mejor campaña es la gestión y que cree que "somos la envidia de cualquier otra provincia." De la mano con eso y sobre la situación actual, la funcionaria dijo: "el cordobés vota gestión". "Nosotros creemos que la gente no va a querer volver atrás", concluyó.

Sobre Llaryora afirmó que ella es la "compañera de Martín" y que conversan constantemente de gestión y que él (hace 15 años) le habló por primera vez sin saber quien era ella, lo cual es algo muy valorable porque fue muy generoso con ella. A su vez declaró que confía en su persona y políticamente también le deposita toda su confianza porque lo "único que sé es que el gobernador con su estrategia gana elecciones."

"No me olvido de donde vengo", aclaró la vicegobernadora al hablar de su vínculo con Juan Schiaretti y Alejandra Vigo. Manifestó que ella sabe que Vigo, y por ende Schiaretti, tuvieron mucho que ver con que ella esté en el lugar que está hoy. "Yo respondo al proyecto y ellos han tenido mucho que ver con este proyecto", afirmó.

"Los intendentes son los que ganan las elecciones del pueblo. Son los que te pueden dejar ganar una elección o perderla", aseguró sobre las gestiones municipales y la importancia de los funcionarios ejecutivos.

Cruzó a Javier Milei diciendo que él es una creación de Sergio Massa y diciendo que "ni en el 2001 la gente estuvo como está hoy." Sobre las candidaturas a presidente 2027 afirmó: "Me gustaría que Schiaretti sea presidente" o que haya un presidente del interior.

Por último, sobre la creación de su partido IDEAS confirmó que es un partido nacional, que está pensado para ser un sello para poder ser utilizado por los dirigentes que se afilien y quieran ser parte. Le gustaría que Llaryora apoye el proyecto. Y sobre el radicalismo afirmó seguir afiliada al mismo, y que (todavía no) la expulsaron, además dijo que le gustaría que "el radicalismo se recupere."