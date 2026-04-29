El cordobesismo evita malestar de Karina: sin preguntas patrimoniales a Adorni

El cordobesismo preparó una batería de preguntas sobre fondos, gestión y recursos no enviados a la provincia para el interrogatorio al que hoy será sometido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. Pero la decisión del Panal es no meterse con las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre el funcionario más cuidado por Javier y Karina Milei, que van a estar presentes en el recinto, ni sobre los departamentos que compró y las jubiladas aportantes, ni menos con los viajes al exterior pagados en cash. “Son temas de la Justicia”, recitan los diputados que responden a Martin Llaryora y a Juan Schiaretti, y dejan todo en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. “Mientras más politicemos, mejor para el investigado”, señalan en el Panal.

Hasta ahora, ni Llaryora ni ninguno de sus ministros se salieron del libreto conciliador de no pegarle a Adorni por el tema que le hizo bajar imagen positiva al gobierno nacional y a Mileil. Tampoco lo hizo el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, pese a que es el peronista cordobés con perfil más crítico al proyecto de La Libertad Avanza y que incluso augura que el presidente no va a lograr su reelección en 2027 por la crisis económica y de ingresos.

Es que Adorni es sobre todo Karina, y Karina es la armadora electoral y quien tiene la decisión sobre listas y candidatos en las provincias. El llaryorismo está notablemente convencido de que Rodrigo de Loredo no será incluido en la oferta libertaria que encabezaría el diputado Gabriel Bornoroni para desafiar al sanfrancisqueño el año que viene. En las charlas off, juega con la seguridad de una oposición fragmentada tanto por decisión del exdiputado nacional, que necesita ser candidato porque ya quedó libre en el turno 2025, como por el toque de la Casa Rosada, que a su vez habla con De Loredo a través de dos ultrakarinistas como son Lule y Martin Menem, subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General y presidente de la cámara baja, respectivamente. En el deloredismo comentan que los hijos de la dinastía riojana le aseguran al cordobés que él es su mejor candidato a gobernador.

Nadie quiere hacer enojar de más a los libertarios ya heridos por la caída de Adorni, menos cuando Bornoroni ya tuvo el gesto de suspender un acto que tenía como objetivo empezar la campaña de denuncias contra Llaryora y su gestión. “Lo que corresponde a Lijo que lo pregunte Lijo”, deslizó un funcionario.

En el interbloque Unidos las preguntas orales incómodas que no llegaron a plantear por escrito a la Jefatura de Gabinete quedarán en boca de los diputados Esteban Paulon, Maximiliano Ferrero y Pablo Juliano, tres que iniciaron las primeras denuncias contra Adorni cuando saltaron los viajes en el avión en presidencial.

Para Ignacio García Aresca y Carlos Gutierrez, y los otros legisladores que representan al gobierno de Córdoba la tarea va a ir por los grandes temas de la gestión provincial. “Defender Córdoba” vuelve a ser leitmotiv cordobesista. Obra pública y en en particular todas las rutas, biocombustibles, ley de semillas, retenciones, la deuda de la Caja de Jubilaciones determinada en 250 mil millones de pesos, el Pami, la coparticipación, la situación de los municipios por la caída de los ingresos, son parte del temario que armaron los diputados y que hoy se terminará de pulir en la reunión del bloque. Hay un dato: en la enumeración de temáticas de interés para Córdoba aparecen algunos proyectos de ley impulsados por el oficialismo nacional, pero otros no. Por ejemplo, hay inquietud por la nueva ley de Salud Mental pero no sobre la reforma política/electoral que busca eliminar las PASO.