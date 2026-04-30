El municipalismo cordobés se planta, mira a China y le reclama a la Nación

El Ente Regional de Desarrollo (ENRED) convocó su Mesa Económica de Municipios y Comunas con la participación de más de medio centenar de intendentes y autoridades de los departamentos General San Martín, Unión, San Justo y Marcos Juárez. Villa María, en el Auditorio Sobral, fue el escenario del encuentro y debate político territorial.

La apertura estuvo a cargo del presidente del organismo y jefe comunal de Cintra, Enrique Méndez Paz, quien marcó el tono desde el inicio: “Este ente es horizontal y diverso en lo ideológico, y rompe los límites geográficos y políticos de los departamentos para construir un nuevo espacio del municipalismo”, dijo Méndez Paz, quien valoró la presencia de la diputada nacional Carolina Basualdo (quien preside la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados) y de la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre como “figuras clave para facilitar gestiones y seguir avanzando” en la agenda regional.

El intendente Eduardo Accastello fue el encargado de trazar el diagnóstico político y estratégico del encuentro. Con la Feria Educativa como telón de fondo, el jefe comunal fue categórico al afirmar que los gobiernos locales son hoy "los verdaderos motores del desarrollo, capaces de diseñar políticas de internacionalización que el Estado nacional no acompaña ni financia". “Para quienes somos municipalistas, está claro que hoy son los gobiernos locales los que pueden llevar adelante políticas de internacionalización y transformar nuestras ciudades si trabajamos de manera integrada y planificada”, afirmó Accastello, y agregó que “Villa María tiene definido hacia dónde ir, con una estrategia de desarrollo basada en la educación, la energía, la capacitación de los recursos humanos y la generación de condiciones para recibir inversiones, apoyados en una ubicación geográfica estratégica que es valorada por quienes invierten”. En ese marco, el intendente confirmó el avance de conversaciones para concretar inversión China en la ciudad (ver nota 13 de marzo), con impacto directo en toda la región. “El desarrollo productivo se construye con investigación, agregado de valor y empleo, poniendo siempre a la persona en el centro de las decisiones, y los contextos no nos condicionan si existen objetivos claros, disciplina, planificación y capacidad de articular”, completó.

El reclamo por el 75% de los impuestos se lo lleva la Nación

La diputada nacional Carolina Basualdo fue la voz más contundente en la denuncia al gobierno de Javier Milei. Ante los intendentes reunidos, puso los números sobre la mesa: “El 75% de los impuestos queda en manos de la Nación, mientras son los gobiernos locales los que dan respuesta diaria a los vecinos”. Y enumeró sin eufemismos las áreas donde el Estado nacional se ausentó: salud, transporte, infraestructura, programas sociales. Basualdo también anticipó que desde el Congreso impulsará propuestas para redistribuir recursos pendientes (la ley de combustibles y fondos de infraestructura que la administración nacional no está transfiriendo) y tomó a Villa María como faro político: “Esta ciudad es un modelo de desarrollo y de educación, y refleja lo que significa Córdoba y el interior del país. Con un parque industrial, ferias educativas e inversiones se demuestra que es posible crecer”, sentenció.

La Provincia, presente y activa

Mientras la Nación brilla por su ausencia, el gobierno de Martín Llaryora estuvo representado por la legisladora Verónica Navarro Alegre, quien destacó el valor político del encuentro desde el arranque: “Participamos de la Mesa Económica con esta invitación que nos hizo la red, mucho más ampliada, con legisladores, diputados nacionales, miembros de gabinetes e intendentes de nuestra región. Ha sido una tarde muy provechosa”, sostuvo. Navarro Alegre valoró especialmente la exposición del intendente Accastello: “Hemos escuchado la visión de Eduardo respecto de cómo hacer para que nuestras ciudades sean competitivas y sean opciones para las inversiones internacionales”, y ponderó también el rol de la diputada Basualdo como “nexo entre los trámites y gestiones que necesitan nuestros pueblos y ciudades con el gobierno nacional”

Su presencia no fue protocolar. En un contexto donde municipios de todo el país absorben el costo de la retracción nacional, el gobierno provincial de Llaryora eligió tender una red de contención. Y la legisladora cerró con una definición que resume el espíritu del encuentro: “Villa María siempre quiere ser un faro local, regional y provincial en materia de municipalismo”.