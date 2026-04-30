Marcos Juárez: más que ganar, el Panal busca evitar triunfo de LLA

La única elección fijada en el calendario de Córdoba para este año es la de Marcos Juárez. Será el próximo 6 de septiembre.

La cuidad del sureste cordobés que vota corrida del cronograma provincial y nacional, adquiere una relevancia (para algunos un tanto exagerada) en el tablero general de la política justamente por funcionar como un gran termómetro del humor social y clima de época. Este año, será la antesala de un ´27 que se anticipa caliente.

Aunque el resultado local no define una elección general, sí proyecta tendencias. Al menos así viene funcionando desde el 2014 cuando la alianza local que llevó a Pedro Dellarossa al triunfo municipal, se convirtió luego en la gran coalición nacional de Cambiemos que catapultó a Mauricio Macri a la presidencia. Por eso, las principales fuerzas del plano provincial y nacional se meten en ese barro volcando figuras de primera línea y recursos.

La de Marcos Juárez es una elección doméstica, pero todos mueren por tener esa foto ganadora. Pues la imagen victoriosa desde el corazón de la Córdoba productiva otorga una narrativa de triunfo que sirve para encarar las generales.

Precisamente por eso, el objetivo primero que hoy se pone el cordobesismo es obturarle un eventual triunfo municipal a la Libertad Avanza. Más que una victoria propia, al llaryorismo le interesa evitar por todos los medios que las fuerzas del cielo marquen su primer “hito” de gestión local en Córdoba, la provincia que, paradójicamente, es la que más apoyo le dio a Milei en las presidenciales. Y para eso, el peronismo tiene algunas ideas. Entre ellas, quizá, apoyar más de una lista.

El gobernador Llaryora estuvo esta semana visitando la ciudad con agenda institucional, pero en clave política. Para marcar un fuerte contrapunto con la Nación, pero sobre todo para exponer al diputado Gabriel Bornoroni, aprovechó el marco del conflicto que afecta la prestación de servicios a afiliados del PAMI allí, para anunciar que la Provincia puso un plan de emergencia para reforzar el hospital local y que los jubilados de la región tengan acceso a la atención médica. Además, inauguró la primera etapa de la sede de la Universidad Provincial de Córdoba, actividad que compartió junto a la intendenta anfitriona Sara Majorel.

Y aunque el escenario de candidatos está muy abierto todavía, la primera certeza la dio precisamente la jefa comunal que confirmó que buscará su reelección. Claro, lo hará en condiciones políticas muy distintas a las del 2022 cuando asumió de la mano de Dellarossa y de un PRO fuerte. Hoy ninguno de esos dos condimentos está.

Pues como se sabe, la intendenta nunca digirió que su antecesor aceptara en el ´23 la oferta de Llaryora y terminara sumándose a la transversalidad como ministro.

Desde entonces el vínculo comenzó a descomponerse al punto de que el ahora el ex titular de la cartera de Producción, tiene intenciones de volver a sus pagos para pelear por el poder municipal. Incluso, cuando eso supone enfrentarse a la propia Majorel.

¿Por qué espacio lo haría Dellarossa? No se sabe. ¿Será candidato de Hacemos como querían algunos peronistas o irá por el PRO? En ese caso, debería disputarse la identidad partidaria con la jefa comunal y, a su vez, convencer al partido amarillo del que se fue y al que intentó volver en medio de una interna en un movimiento que abrió nuevas heridas. Ahí entra a tallar también el legislador Oscar Agost Carreño quien, a través de Oscar Tamis, conservó la conducción de la fuerza política. Sin su firma, no hay PRO en la cancha.

Si bien Majorel manifestó públicamente su apoyo en las últimas elecciones a la boleta de la Libertad Avanza y en varias oportunidades mostró su simpatía con el proyecto nacional de Milei, el espacio del presidente en Córdoba por ahora no la cuenta como propia, de hecho, hay otro nombre que habla en representación de los violetas. Gerardo Pasquali, un empresario recién arrimado a la política pero que ya se mueve bajo el paraguas libertario. Podría ser una buena síntesis de lo que busca el electorado marcosjuarense, históricamente reticente al peronismo.

Desde el Panal siguen atentamente todos estos movimientos para definir en función a ello la mejor estrategia local que tapone el objetivo de la LLA. Por ahora, avalan la decisión de Dellarossa (que dicen, mide bien pero tiene que recomponer confianza con su electorado) mientras no descartan llevar una lista peronista que podría tener a Germán Font o Eduardo Foresi a la cabeza.