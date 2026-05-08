Avanza la Circunvalación: Accastello cruza la obra y se proyecta al 2027

La próxima semana, el gobernador Martín Llaryora estará en Villa María para inaugurar la Escuela de Formación de Policías, en lo que será su primera visita a la ciudad en este ciclo de movimientos políticos que empieza a calentar el tablero cordobés. Pero la verdadera apuesta llega después: para mediados de septiembre, según aseguró Eduardo Accastello esta semana, estarán terminadas las obras de Circunvalación Sur y los accesos a la ciudad. Tres meses para una obra que ambos dirigentes necesitan mostrar de cara al ciclo político que se abre en 2027.La Circunvalación es una herencia compartida del peronismo cordobés: la inició Juan Schiaretti como gobernador, la culmina Llaryora, y la entrega políticamente Accastello en territorio. Esa cadena de gestión, en la lógica del cordobesismo, es lo que diferencia al PJ provincial del resto del peronismo nacional. Y es lo que el gobernador necesita capitalizar hoy, mientras el oficialismo nacional retrocede en obra pública y la Provincia busca diferenciarse mostrando entrega concreta.

De la crisis al activo político

Para entender por qué Accastello aparece como un actor relevante en esta ecuación, hay que volver a finales del 2023. Cuando asumió, Villa María estaba en una crisis financiera seria: 1.450 millones de pesos en cheques a fecha, más de 3 mil millones en deudas con proveedores y embargos sobre la caja municipal. La herencia era una caja vacía y una ciudad sin margen de gestión. Casi tres años después, ese cuadro cambió. Accastello recuperó las finanzas, reordenó la administración y empezó a mostrar capacidad para atraer inversión privada.

La Circunvalación llega entonces como confirmación pública de un ciclo de gestión que se estabilizó. Para Llaryora significa cerrar una obra estratégica iniciada por su antecesor y mostrar continuidad. Para Accastello significa proyección: una ciudad recuperada, conectada y posicionada como polo productivo regional, justo cuando empiezan a moverse los nombres para 2027.

La visita que adelantó la jugada

El movimiento se vio claro esta semana, cuando el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, llegó a Villa María con una agenda cargada de anuncios: energía solar junto a EPEC, almacenamiento eléctrico, un generador hidroeléctrico sobre el río Ctalamochita y obras de desagüe en varios barrios. La firma de convenios y la foto con Accastello no fueron solo gestión: fueron señal política.

Fue en ese acto donde Accastello fijó el timeline. “Muy pronto, en 90 días creemos que estará terminada la circunvalación sur, que es una obra estratégica que le inició el gobernador Schiaretti y la culmina el gobernador Llaryora”, afirmó.

La precisión del intendente no fue casual: ubicar la obra para septiembre le permite al cordobesismo tener un acto provincial de envergadura antes de que el calendario electoral se acelere.

El intendente aprovechó la presencia de López para subrayar la lógica del trabajo conjunto entre provincia y municipio, en un tono que marcó distancia del esquema nacional. “Agradecerle a un ministerio que tiene una dinámica de gestión privada como el Ministerio de Obras Públicas y una mirada que tiene el gobierno provincial de trabajar y articular con los gobiernos locales”, dijo. Es el discurso que el cordobesismo viene afinando: mientras Nación se repliega, Córdoba avanza con obra y articulación territorial.

Sobre lo que viene, Accastello fue concreto: “Estamos trabajando en obras de desagüe que son las que nos están planteando en distintos barrios. Ya hemos formalizado un trabajo conjunto, un proyecto que ha hecho su equipo y que lo vamos a desarrollar la semana que viene en Córdoba”. Y agregó que se trata de un plan a entre dos y cinco años, pensado para acompañar el crecimiento urbano de Villa María.

Más allá de la obra vial

La Circunvalación es la obra visible, pero la apuesta de Accastello es más amplia. El intendente viene tejiendo una agenda de competitividad que excede lo vial y se mete en la economía del conocimiento. “Para ser competitiva internacionalmente, Villa María está apostando fuertemente a la innovación, a la educación y a la cultura”, planteó durante el acto.

El eje es el Clúster Tecnológico, donde el mandatario busca articular esfuerzos entre el sector privado, la provincia y el municipio. “Tenemos 22 empresas en el clúster tecnológico que hoy están compitiendo internacionalmente desde la economía del conocimiento. Vamos a trabajar juntos (sector privado, Ministerio de Obras Públicas y Municipalidad) para darle un despegue definitivo a estas empresas”, explicó.

Es la línea que Llaryora también quiere mostrar a nivel provincial: una Córdoba productiva, exportadora y con perfil propio.

El intendente con peso provincial

Accastello no es un intendente más en el mapa cordobés. Está en su cuarto mandato (no consecutivo), fue ministro provincial, conoce la maquinaria del Estado y mantiene una relación directa con Llaryora. En el ENRED (Ente Regional de Desarrollo), que reúne a 50 intendentes de la región, fue él quien trazó el diagnóstico estratégico del encuentro, planteando que los gobiernos locales son los verdaderos motores del desarrollo en un escenario donde el Estado nacional se corrió de las políticas urbanas.

Hacia adentro, el armado del 2027 ya empezó. En abril el PJ local cerró su renovación con Verónica Navarro Alegre como nueva presidenta, en un proceso de unidad que el justicialismo atribuyó a la articulación de Accastello. El intendente no solo gestiona la obra: también ordena el partido con tiempo.

Accastello llega entonces con la obra, la ciudad y el partido. Cuando se inaugure la Circunvalación, quedará posicionado como una de las piezas firmes del cordobesismo de cara al 2027.