Crimen en los festejos de la Selección: la oposición exige más seguridad

El Mundial terminó y en San Francisco un episodio fue el que se llevó todas las miradas en el marco de los festejos que se vivieron hace poco más de una semana por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, donde asesinaron a un joven de 20 años, en lo que sería un caso de ajuste de cuentas.

Hasta el momento el único dirigente político que se había expresado era el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien le atribuyó el caso a un ajuste por el enfrentamiento entre bandas narcos que comandan la vecina localidad de Frontera, en Santa Fe.

Sin embargo, ahora los que salieron a expresarse -aprovechando el silencio el Ejecutivo Municipal- son los dirigentes de la oposición que integran el bloque de Juntos por el Cambio quienes se expresaron con preocupación y pidieron “dejar de lado las diferencias y actuar con rapidez”.

Mediante un comunicado firmado por los concejales Camila Sol Pérez, Luciano Stoppani, Pablo Terraf y Marco Puricelli, indicaron: “San Francisco atraviesa una ola de inseguridad que se ha intensificado en las últimas semanas y genera una creciente preocupación entre los vecinos. Frente a esta realidad, creemos que es momento de dejar de lado las diferencias y actuar con rapidez. Desde nuestro lugar estamos a disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones concretas, antes de que sea demasiado tarde”.

En este sentido, lamentaron que San Francisco vuelva a ser tapa de los medios nacionales, una vez más, por una noticia que duele y preocupa a los sanfrancisqueños.

Al mismo tiempo, sostuvieron: “Lo ocurrido marcó un nuevo límite. La sociedad no puede naturalizar estos hechos ni permitir que el delito se sienta con libertad en pleno centro cívico de la ciudad”.

También apuntaron al Ejecutivo Municipal, al indicar que “insiste en mostrar una ciudad respaldada por rankings y campañas de comunicación, quienes vivimos acá conocemos otra realidad”.

“Queremos que San Francisco sea noticia por sus deportistas, científicos, artistas, emprendedores y trabajadores, no por hechos de violencia que enlutan a toda la comunidad. Nos preocupa el crecimiento de una cultura del delito que avanza en distintos ámbitos y requiere respuestas urgentes”, continúa el comunicado.

“No alcanzan las fotos, los anuncios ni esconder malas decisiones cuando los hechos ocurren. Las inversiones en seguridad, guardias urbanas, cámaras y estructuras municipales deben traducirse en resultados concretos. La seguridad se mide por la tranquilidad con la que las familias pueden salir a la calle”, indicaron y cerraron “Si un homicidio puede ocurrir en el centro, rodeado de efectivos policiales y en medio de una multitud, la preocupación por lo que sucede en el resto de la ciudad es aún mayor”.

Romero también

El que también se metió en el debate por la inseguridad es el exconcejal Andrés Romero, actual referente del Frente Renovador, que relacionó estos episodios violentos a años de crisis económica, deterioro de la educación y cultura, como así también a la falta de oportunidades para los jóvenes.

“Hace ya un tiempo se están viviendo situaciones que antes eran excepcionales, situaciones que conllevan una carga violenta extrema y esto debería alarmarnos”, sostuvo Romero, y añadió: “No hablo solo de un caso, hablo de la violencia que se repite en todos los ámbitos, en los barrios, en las calles, en las redes sociales, como impulsos muy agresivos”.

“Hablo de algo que nos preocupa desde hace largo rato. Nada de esto ocurre desde el vacío, hay una situación económica que ha generado problemas estructurales desde hace ya años, con pérdida de empleo, con falta de oportunidades, con un salario a la baja, que acumula frustración, bronca y enojo”, comentó el dirigente político peronista.

En este sentido, indicó que se tiene que poner en el centro de la discusión al trabajo, a la educación, a la salud mental, a los clubes, a la cultura, y todo el tejido social que se fue erosionando en los últimos años.

Por último, indicó que es necesario reconstruir las oportunidades para nuestros jóvenes y también para nuestros adultos mayores”.

De esta manera, el crimen de Matías Ochonga se metió en la agenda política también, donde los dirigentes de la oposición aprovechan el caso para volver a poner en debate la preocupación que existe por los hechos de inseguridad en la ciudad del este cordobés.