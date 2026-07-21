Enroque corto | Sube la presión en el PRO: Frizza, asunciones y respuesta a Juez

El nuevo rol de Frizza

Qué le encomendó el gobernador Martín Llaryora al flamante ministro de Cooperativas y mutuales de Córdoba.

Periodista: De todos los cambios anunciados por el Gobierno, debo admitir que me sorprendió mucho lo de Gabriel Frizza.

Informante: A él también lo sorprendió (risas)

P.: ¿Sí? ¿No se la veía venir?

I.: No, dicen que no. El ex dirigente del PRO venía con perfil bajo en la gestión; quizá cuando se fue Martín Gill sí guardaba cierta expectativa de convertirse en ministro pero esta vez lo tomó un poco por sorpresa.

P.: ¿La jugada responde a la idea del cordobesismo de disputarle con Frizza Jesús María al neo libertario Federico Zárate?

I.: Mire, hasta donde sé, lo que le pidió el gobernador al ex PRO es concentrarse en las cooperativas y retomar el vínculo con el sector. Recuerde que con la llegada de Gustavo Brandán esa cartera se amplió mucho, y la idea ahora es volver a focalizar en ese sector puntual. En breve saldrá un censo con un número muy importante sobre la cantidad de cordobeses ligados directa o indirectamente a cooperativas en la Provincia.

P.: ¿O sea que de política electoral no se habló?

I.: Dicen que no directamente. De cualquier modo, dicen que Frizza no se opondría a ser el candidato del cordobesismo en Jesús María si así se lo pide el gobernador.

El PRO cursa invitaciones para la asunción de autoridades

Este miércoles asumen las nuevas autoridades del PRO en Córdoba. Invitaron a referentes de todos los partido, mientras son los únicos que estarán de fiesta esta semana en la política cordobesa.

Informante: ¿Le llegó la invitación para la asunción de las autoridades del PRO este miércoles?

Alfil: Por supuesto que sí, vamos a estar siguiendo el evento y las presencias.

I: Ahí va a estar la clave. Las nuevas autoridades invitaron a los presidentes de los partidos en Córdoba y también a las autoridades del PRO de otros distritos.

A: ¿Hay confirmaciones?

I: Las invitaciones se cursaron. La clave va a estar en mirar quiénes se van a sentar en la primera fila. Ahí va a quedar claro quiénes acompañan y quiénes legitiman a las nuevas autoridades.

A: La legitimación, perdóneme, pero fue democrática en las urnas.

I: Absolutamente, pero todavía hay espacios que se niegan a reconocer que perdieron la pulseada.

Sube la presión

El periodista llamó, desanimado, a su informante gremial, que igual de desanimado lo atendió.

Alfil: Dos cosas para decirme amigo: primero, feliz día; y segundo, disculpe que lo llame en estas horas aciagas que nos toca transitar… pero necesito consultarle por novedades…

Informante Gremial: Estimado. Sí, qué se le va a hacer… Tiempo sin hablar, supongo que los dos estábamos con asuntos más importantes que los que manejamos en la habitualidad.

A.: Usted lo ha dicho, pero bueno. Eso ya quedó atrás.

I.G.: Yendo a su pregunta: sí, sí hay novedades. Usted las habrá escuchado… distintos dirigentes gremiales han salido a hablar en estos días y a aclarar que, habiéndose duplicados los giros a la Caja de Jubilaciones, y habiéndose conseguido fondos de la Nación, el Gobierno Provincial tiene que moderar los aportes que introdujo a fines del año pasado con la “Ley de Equidad Jubilatoria”, que dio margen al Ejecutivo a aumentarlos o achicarlos si el sistema previsional conseguía mejor financiación.

A.: Ah bien. Bueno, veremos.

I.G.: Sí… veremos.

Se reúne el Consejo y le responde a Juez

Terminó el receso legislativo y la feria judicial y se reúne el Consejo de la Magistratura. Tema: juez electoral provincial.

Informante: El Consejo no ha informado aún la fecha de las entrevistas a los postulantes a juez o jueza electoral de la provincia, pero la versión más difundida es que serán el 30 y 31 de julio. Antes, hay reunión del organismo.

Alfil: ¿Cuándo?

I: Este miércoles 22 a las 11 am. Le van a responder al senador Luis Juez sobre su pedido para que se filmen y se difundan las entrevistas, como sucede a nivel nacional.

A: ¿Respuesta positiva o negativa?

I: Muy probablemente negativa, pero nunca se sabe. Ese mismo día pondrán la fecha de las entrevistas, y el proceso empezará a definirse.