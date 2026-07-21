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Los intendentes le ponen una ficha a “la carta Brandán”

Expectativas entre los jefes de gobiernos peronistas por el nuevo rol del ex intendente de Colonia Caroya.
Provincial21 de julio de 2026Yanina SoriaYanina Soria
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Los últimos movimientos del gobernador Martín Llaryora en su plantel de funcionarios empiezan a generar repercusiones.

El ascenso del ex ministro de Gobierno Manuel Calvo como jefe de Gabinete, y la nueva función asignada a Gustavo Brandán como secretario General de Gobierno, tiene un impacto directo en el vínculo del Panal con los intendentes.

Con el ´27 como telón de fondo, el mandatario provincial sigue buscando reforzar la territorialidad del cordobesismo, consolidando lo propio y ampliando su red de influencia sobre territorios que no domina.

Y en esa estrategia, los jefes comunales son una pieza clave, sobre todo, en tiempos de tironeos entre los distintos referentes provinciales por mostrar quien “tiene” más. De vuelta a lo ya dicho: no sólo tienen estructura y pueden aportar volumen electoral, sino que son quienes pueden construir la marca del gobernador en las localidades.

A excepción del 2023, el peronismo siempre edificó sus triunfos provinciales desde el interior; el desafío ahora -reconocen- es volver a esa lógica para apuntalar el plan reeleccionista de Llaryora y recuperar los departamentos perdidos en manos de la oposición. Y hasta acá, sobre todo en

Para muchos, el cambio de Calvo por Brandán en el manejo de la relación con los jefes comunales obedece un poco a eso. A que el gobernador tomó nota de cierta disconformidad que manifestaban los intendentes propios sobre el rol del ahora ex ministro, demandando mayores respuestas desde la gestión, pero también desde lo político.

Ahora, frente a los cambios, muestran cierta expectativa. Esperan que el dirigente de Colón se convierta en un canal de diálogo directo con el Panal y en un articulador capaz de potenciar el peso político del interior dentro del esquema de gestión y de cara al año electoral que se viene. Valoran que la secretaría General de Gobierno (con rango ministerial) vuelva a ser manejada por un ex intendente, aseguran que eso le imprime otra dinámica y una lógica mucho más expeditiva al vínculo con los municipios. Los cambios también fueron recibidos como una “buena noticia” en el lote de alcaldes no peronistas, filo cordobesistas. Entre ellos, los de UNINCO.

Brandan, un llaryorista puro, fue intendente de Colonia Caroya y es una de los principales ordenadores políticos del peronismo en el populoso departamento Colón, el segundo más grande después de la Capital. Un distrito fundamental en términos electorales pero cuyas principales ciudades están administradas por no peronistas. También representa un desafío par el cordobesismo.  

Por lo pronto, con Brandán que esta semana estará abocado a ordenar su salida del ministerio de Cooperativas que pasará a manejar Gabriel Frizza, continuarán Augusto Pastore (secretario de Gobierno), César Gualdoni (Prevención y Convivencia Ciudadana) y Matías Torres Cena (Cooperación Institucional).

 

Cambios también en Justicia

Los enroques en el gabinete resueltos por el gobernador este fin de semana no serán los únicos. En los próximos días, habrá novedades también en la cartera que conduce el ministro Julián López. Según pudo saber Alfil, desde el primero de agosto, el todavía secretario de Ambiente, Federico García, pasará a cumplir funciones en Justicia con un rol vinculado también al interior provincial.

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