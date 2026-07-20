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Gabriel Frizza asumió en Cooperativas y Mutuales y el Gobierno mantiene abierta la definición de Industria

El gobernador Martín Llaryora continúa con la reestructuración de su gabinete tras el Mundial y este lunes oficializó la asunción de Gabriel Frizza como nuevo ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba.
Provincial20 de julio de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

frizza
El exintendente de Jesús María reemplaza a Gustavo Brandán, quien dejó esa cartera para asumir como secretario General de la Gobernación, en el nuevo esquema de coordinación política encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Calvo.

La incorporación de Frizza se enmarca en la renovación del equipo de gestión que impulsa el mandatario provincial con el objetivo de fortalecer la segunda mitad de la gestión y comenzar a delinear el escenario político de cara a 2027.

Sin embargo, la reestructuración todavía no está cerrada. La principal definición pendiente sigue siendo el futuro del área de Industria, luego de la separación del antiguo Ministerio de Bioagroindustria.

Según pudo saber Diario Alfil, la conducción de esa cartera quedaría en manos de una figura proveniente del sector empresarial, descartándose la posibilidad de que el cargo sea ocupado por el exintendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, nombre que había circulado en las últimas semanas. Esa alternativa ya estaría descartada y la decisión del Gobierno apunta a un perfil técnico con experiencia en el ámbito privado.

De esta manera, mientras el oficialismo termina de completar el nuevo organigrama, la designación del futuro ministro de Industria aparece como la última pieza relevante para cerrar la reconfiguración del gabinete provincial.

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