El MDF Córdoba apuesta a una nueva visita de Kicillof para consolidar su armado

La posibilidad de una nueva visita de Axel Kicillof a Córdoba antes de fin de año comenzó a tomar fuerza entre los dirigentes que impulsan el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la provincia. Después del encuentro realizado el sábado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la apuesta es transformar el debate político en organización territorial y propuestas programáticas para un eventual gobierno nacional encabezado por el gobernador bonaerense.

“Es deseable que Axel Kicillof venga a Córdoba antes de fin de año para consolidar su presencia en la provincia y el crecimiento del MDF en Córdoba”, sostuvo el exlegislador provincial Omar Ruiz, referente del Instituto Soberanía, uno de los espacios que coordinaron la convocatoria del sábado. Según explicó, durante su lanzamiento en Avellaneda, Kicillof les transmitió que contaran con él, mientras que la conclusión de los dirigentes cordobeses en este encuentro fue expresarle que también podía contar con ellos para construir una alternativa de gobierno con bases en Córdoba.

Aunque por el momento se trata de una posibilidad y no de una fecha confirmada, diciembre aparece como una ventana para darle volumen político a un armado que busca ampliar sus bases más allá del kirchnerismo tradicional y construir una referencia propia de Kicillof en Córdoba.

Un armado que busca identidad propia

Bajo la consigna “Participación, diálogo, unidad y organización”, el encuentro reunió a representantes de distintos espacios políticos, referentes universitarios, dirigentes territoriales y sectores vinculados con la producción y el trabajo. La actividad fue organizada por el Instituto Soberanía, de formación política, en articulación con el Centro de Estudios Derecho al Futuro.

La convocatoria se estructuró alrededor de cuatro ejes: soberanía; democracia y transparencia; producción y trabajo; y justicia social. A partir de esos temas, los participantes debatieron sobre inteligencia artificial y datos, el funcionamiento de la democracia y la Justicia, el papel de las universidades, la diversificación productiva y los desafíos de un nuevo paradigma de justicia social.

Entre las presencias estuvieron Eduardo Di Cola, vinculado a la Corriente Federal Futuro de Río Cuarto; Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y referente del espacio Agenda Futura; Eduardo Massa, del Instituto Soberanía; y Alejandro Roganti, dirigente del MDF Villa María y Horacio Viqueira, exdiputado nacional. También participó Francisco Tamarit, exrector de la UNC, con una trayectoria que combina la actividad académica y la participación política.

La elección de FAMAF como sede no fue casual. Los organizadores buscaron apoyarse en el entramado universitario para desarrollar una construcción política con presencia territorial. En esa estrategia, la comunidad académica aparece como un ámbito para discutir políticas públicas, generar equipos técnicos y establecer vínculos con sectores que no necesariamente provienen de las estructuras partidarias tradicionales.

El desafío inmediato es darle continuidad a la convocatoria. Los organizadores prevén realizar un nuevo encuentro de organización política hacia fines de noviembre.. La intención es que el trabajo no quede limitado a una jornada de intercambio, sino que permita elaborar propuestas concretas sobre las necesidades de Córdoba ante la posibilidad de un futuro gobierno nacional de Kicillof.