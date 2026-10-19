El PRO elogia a Gispert en Punilla mientras Gvozdenovich marca terreno

La construcción de una alternativa al peronismo cordobés empieza a mostrar sus primeras tensiones en Punilla. Mientras el PRO ratifica su voluntad de confluir con La Libertad Avanza (LLA) y el Frente Cívico, la Unión Cívica Radical (UCR) mueve sus propias fichas y busca llegar a 2027 con candidatos propios, estructura territorial y capacidad de negociación.

Con ese fin, el flamante presidente de la UCR provincial hizo pie la semana pasada en Villa Parque Síquiman, con una reunión de dirigentes departamentales y con definiciones de reestructuración puertas adentro.

Tal como informó Alfil, el radicalismo decidió acelerar sus movimientos. La reunión convocada por Matías Gvozdenovich, buscó exhibir estructura y capacidad de organización en un departamento estratégico. El mensaje tiene dos destinatarios: el peronismo gobernante y los eventuales aliados opositores.

El encuentro se produjo después de que se confirmara la alianza del juecismo, el PRO departamental y de La Libertad Avanza en Punilla. Frente a esa señal, el radicalismo optó por comenzar a ordenar su espacio. Es sabido que, si surge una futura mesa de negociación, contar con nombres propios y respaldo territorial va a ser fundamental para no quedar condicionado a acuerdos cerrados entre otros partidos.

En esa sintonía, la reorganización radical tendrá otro momento relevante este 23 de octubre, a las 20, en el comité de la UCR de Cosquín, donde está prevista la asunción de las autoridades departamentales y locales.

Gustavo “Tavi” Pereyra asumirá la conducción departamental, mientras que Walter Bernal lo hará al frente del circuito Cosquín. La elección de esa sede refuerza, además, el valor simbólico de la cabecera departamental para un partido que busca recuperar identidad y presencia política.

La fecha será un mojón para que la UCR comience a consolidar una estrategia común en todo el departamento bajo la consigna de “caminarle Punilla a Walter Gispert”.

Es que el legislador juecista suena fuerte para postularse por la alianza opositora para un nuevo período en la banca departamental.

Fuerte respaldo del PRO

En ese escenario, una definición de Ricardo Agost, presidente departamental del PRO y concejal de La Falda, adquiere otro significado al respaldar a Walter Gispert en labor ocupando la banca de legislador departamental.

En diálogo con VOX Punilla, Agos calificó como “verdaderamente positivo” el desempeño del actual representante punillense en la Legislatura. Destacó su presencia en las distintas localidades, su intervención frente a las problemáticas del valle y su capacidad para llevar la voz de Punilla al ámbito provincial. No es una declaración menor en momentos en que el mapa opositor comienza a ordenarse y cada fuerza busca instalar sus nombres antes de que se definan las alianzas.

El respaldo del dirigente del PRO al juecista funciona como una señal política. No significa, por sí solo, que exista un acuerdo para sostener una eventual candidatura, pero sí revela que el actual legislador cuenta con un reconocimiento que podría pesar en la discusión opositora. La banca departamental será uno de los espacios más sensibles de la negociación: representa la posibilidad de construir poder territorial y, al mismo tiempo, de medir cuál de los socios tiene mayor capacidad para imponer condiciones.

Agos sostuvo que el entendimiento entre el PRO, La Libertad Avanza y el Frente Cívico constituye un punto de partida para sumar a otras fuerzas que compartan valores y criterios de gestión. También dejó abierta la expectativa de una confluencia con el radicalismo. Su argumento es que, con los distintos sectores reunidos, existe la posibilidad de revertir los 28 años de predominio peronista en Córdoba.

Sin embargo, la voluntad de unidad convive con una competencia anticipada. El PRO asegura tener presencia en todos los circuitos de Punilla y reconoce que en algunas localidades buscará encabezar candidaturas, mientras que en otras acompañará a quienes estén mejor posicionados. Esa definición refleja una estrategia pragmática: conservar protagonismo sin desconocer las relaciones de fuerza de cada municipio.

La discusión por la representación legislativa puede convertirse en el primer examen concreto de la alianza opositora. Punilla será mucho más que un territorio donde sumar votos contra el peronismo. Será una prueba de convivencia entre partidos con estructuras, liderazgos y expectativas diferentes.