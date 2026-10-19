Llaryora se pelea con la marca, no con Milei (y Natalia pide ruptura total)

Natalia de la Sota le reclamó a Martín Llaryora, sin mencionarlo, que rompa definitivamente con Javier Milei, un mensaje que su entorno cercano interpretó como una especie de ultimátum para que el cordobesismo vote en contra, en el Congreso, todo lo que proponga La Libertad Avanza, incluido y fundamentalmente, la suspensión de las PASO. “Lealtad es romper con Milei, porque sus políticas están rompiendo el trabajo registrado en Córdoba y están rompiendo la calidad de vida de cada uno de los cordobeses. Esa es la verdadera lealtad”, dijo la diputada en el acto por el Día de la Lealtad que celebró en el barrio Ciudad Juan Pablo II. Y agregó el tema de la “coherencia”. “Cuenten con esa coherencia que hace falta en la política hoy, de parte mía y de parte de todos los compañeros que están acá”, sostuvo la dirigente, que podría jugar nacionalmente en una fórmula presidencial del PJ, y para eso podría necesitar las PASO, pero al mismo tiempo advierte que si Llaryora negocia electoralmente con Milei, está dispuesta a encabezar la “única lista para anti Milei para la Gobernación con chances de ganar”.

De la Sota eligió presionar con la relación con el “León” en medio del Seita-tour que desarrolló Llaryora la semana pasada, que lo llevó por varios canales y streamings porteños, incluida una “mesaza” en lo de Juana Viale, el sábado por la noche. En los corrillos políticos se menciona que el consultor Guillermo Seitas, habitual consejero de Juan Schiaretti, recomendó al jefe del Panal salir a recorrer los medios nacionales luego de varios meses de declaraciones puertas adentro. El sanfrancisqueño salió y peleó no con Milei, que recuperó imagen en Córdoba y que sigue siendo el candidato presidencial de la mayoría de los cordobeses, ni con su candidato a gobernador Gabriel Bornoron, sino con la marca y el proyecto libertario, con uno ojo atento en las encuestas que marcan los miedos y las preocupaciones de los cordobeses en relación a las decisiones nacionales. En las notas que dio, el mandatario provincial marcó fuertes diferencias con el modelo económico mileista y habló de la consecuencias de su plan económico en el empleo y el ingreso de los cordobeses, un tema que lidera todas las encuestas. Criticó la falta de política industrial de la Nación, las retenciones y la paralización de la obra pública, ponderó el valor de la universidad pública y ensalzó las bondades del mix estado-privado del cordobesismo. Los llaryoristas paladar negro interpretan los malestares de los cordobeses como evidencia de que la marca Milei “se viene a pique” en Cordoba más alla de la imagen de Milei y que a la hora de elegir gobernador, se priorizará lo que hay.

Sobre las PASO, la principal preocupación de Milei porque una derrota en agosto podría impactar muy mal en los mercados y la economía, y dejarlo expuestos ante EEUU, Llaryora dejó una puerta abierta a acompañar la necesidad del Presidente de suspenderlas, con el tradicional argumento de que en Córdoba no hay primarias y su suspensión no serían un problema para el llaryorismo. "No es un tema que nos preocupe en Cordoba, y tal vez lo mejor sería que se suspendan por una vez. Al financiamiento educativo hay que atender": las palabras de un cordobesista de la primera hora son más que claras.

En el raid mediático, el sanfrancisqueño reimpulsó a Schiaretti como candidato presidencial del cordobesismo para el 2027, pese a que las encuestas ubican al exgobernador muy por debajo del 7% que sacó en 2023. ¿Le está diciendo a Natalia que el PJ cordobés no va a apoyarla en caso de que juegue a nivel nacional, o es una devolución de presiones cuando la fundadora de Defendamos Córdoba avisa de que podría jugar a nivel provincial por fuera y en contra del cordobesismo? Seguramente ambas cosas.

Llaryora vuelve esta semana a la escena nacional/federal. El martes viaja a Paraná, Entre Ríos, donde se verá con su par Rogelio Frigerio, un gobernador del PRO de muy buena relación con la Casa Rosada. Paraná será sede de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos, una temática que le viene al cordobés como anillo al dedo para criticar el modelo Milei y comparar proyectos.