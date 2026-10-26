De Loredo blindó la UCR, aunque con filtraciones

Rodrigo de Loredo terminó de ajustar el esquema de poder dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, preparando el terreno para el 2027. Con el Comité Provincia bajo la conducción de Matías Gvozdenovich y el Congreso partidario, con mayoría absoluta, afina el lápiz para negociar las alianzas electorales y ordenar la estructura para su candidatura a gobernador. Sin embargo, el blindaje del partido no es total y la vía judicial está siempre sobre la mesa.

La oposición partidaria prepara una nueva jugada, y arma para este viernes un acto en la ciudad de Bell Ville para lanzar a Carlos Brinner como precandidato a gobernador y comenzar a construir una alternativa radical, desde el interior del interior, que represente a los intendentes y dirigentes que no comulgan con el camino del deloredismo.

Tal como adelantó Alfil, el legislador por Calamuchita, Mauricio Jaimes, fue confirmado como presidente del Congreso partidario, acompañado por Amalia Vagni como vicepresidenta primera y Julio Ochoa como vicepresidente segundo.

Del encuentro virtual de este sábado, la resolución de mayor peso fue la autorización que el órgano partidario le dio al Comité Provincia para concretar futuras alianzas electorales. La moción obtuvo 91 votos a favor y solo seis en contra, que corresponden al sector opositor, dejando el evidencia la balanza del poder que obtuvo De Loredo en el movimiento interno de este año, y como logró blindar el mecanismo institucional que permitirá definir la política de alianzas de la UCR.

Durante el encuentro también quedó constituida la Junta Electoral partidaria, integrada por María Belén Díaz, Gustavo Botasso, Iris Ullua, Iván Peralta y Anabella Sarmiento.

El próximo paso, en el aggiornamento radical de Gvozdenovich, aprobaron por unanimidad declarar la necesidad de reformar la Carta Orgánica del partido.El acto en Bell VilleLa principal filtración en el esquema de poder que construyó de Loredo aparece en el sector opositor, que no está dispuesto a respaldar una candidatura única a gobernador sin otra alternativa. Esta mirada no es sólo de los aliados de este sector. Los últimos movimientos de la nueva conducción partidaria, y la creación de un sistema al que califican como verticalista, en donde las decisiones y conversaciones de poder, se discuten entre unos pocos, aparece la disconformidad de dirigentes e intendentes del interior, que empiezan a cruzar conversaciones.

En esa línea, este viernes, el legislador Carlos Brinner prepara acto en la ciudad de Bell Ville, para lanzar su precandidatura a la Gobernación de Córdoba.

La elección de Bell Ville como escenario va más allá de su procedencia. Brinner es oriundo de esa ciudad. Pero la apuesta del esquema es construir una expresión radical del interior provincial, capaz de reunir a los sectores que cuestionan la concentración de poder en pocas manos.

Con los órganos partidarios concentrados, es muy difícil acceder a una interna para definir las candidaturas para el 2027, remarcan los opositores, pero confirman que el pedido se hará igual. Y en el caso de que las vías de administración propias no lo permiten, el camino judicial es una alternativa.

Camino a las alianzas

Con la vía administrativa completa para sellar alianzas, consolidada la posibilidad de concretar una sociedad con La Libertad Avanza. Después del encuentro de este fin de semana, Soledad Carrizo festejó la gestión en "X" y dijo: "Celebro la decisión de los congresales de la UCR de avanzar en la construcción de alianzas. Hace tiempo que vengo sosteniendo que necesitamos un gran frente opositor, con diálogo y sin mezquindades. Cuenten conmigo para tender los puentes necesarios, el proyecto debe estar por encima de los nombres. El objetivo es muy claro construir una alternativa para terminar con casi 30 años de peronismo en Córdoba."

Pero la meta de asociar ambos sellos, tema que algún momento parecía ya acordado, parece estar más lejos que antes.