Show de fotos. Los paparazzis hicieron un festín con la farándula político-dirigencial en el estadio Mario Alberto Kempes, con la excusa del amistoso entre la selección Argentina y Costa Rica. Con invitados protocolares espontáneos, una concurrencia menor a los tiempos dorados con Lionel Messi, pero la fiesta estuvo garantizada, a diferencia del velorio de la Bombonera, el viernes pasado ante Boca Juniors. Por supuesto, el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia fue la vedette de la noche, esta vez sin lentes oscuros provocadores. Claro, su situación procesal con la Justicia y otras denuncias penales motivaron a que tenga aun perfil mas bajo en Córdoba.

Pero quien si lo acompañó como ladero principal fue su incondicional aliado Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto. Posaron en una foto muy particular con una broma cómplice del “Chiqui” que desata una férrea amistad, luego de compartir reuniones y otras visitas. No faltó, por supuesto, la imagen de unidad en el Palco principal, con presencia de autoridades municipales, provinciales y de la política, como tampoco del sector dirigencial. Y en las Tribunas, también se acordaron de su nombre…Y de su obra…

Cavagliatto y su campera

“Que camperita la tuya”, le dedicó Tapia la foto a Cavagliatto, en referencia a una campera de cuero de gran calidad, quizás no a tono con el clima caluroso imperante en el Kempes, pero que si dudas aporta categoría. El ttular de AFA llegó al estadio en colectivo junto al plantel de la Selección y evitó cualquier contacto con la prensa, hasta se fue antes.

De la foto formaron parte Cavagliatto, los presidentes de Belgrano y Racing de Nueva Italia, Luis Artime y Manuel Pérez, respectivamente; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el Gobernador de Córdoba Martín Llaryora; el representante del radicalismo (UCR) Ramón Mestre, dos veces intendente; el titular de la Agencia Córdoba Deportes Agustín Calleri, el Néstor Beltrame, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, más el toque internacional: Diego Miranda Méndez, alcalde de San José, la capital de Costa Rica. Sí, pura vida…

¿Y por Talleres? Asomaba en la foto el campeón del mundo del ’78, Daniel “Rana” Valencia, hoy en la estructura del club albiazul.

¿Y su presidente, Andrés Fassi? Ya de regreso tras su periplo en Europa, desistió de ir al Kempes, con algo de coherencia: no asistió a los últimos partidos de Talleres de local, por lo álgido del clima en las tribunas, con el magro presente deportivo del club de barrio Jardín. Decisión polémica e incómoda, aunque sensata a la vez.

Pero la foto con Cavagliatto dejó tela por cortar. El mandamás de Instituto también se excusó de declarar, aunque acompañó a Tapia el fin de semana en cancha de Belgrano, en la final de la Primera Nacional, con el ascenso de Godoy Cruz ante Tristán Suárez. Por eso no faltaron las especulaciones de una posible sucesión al mando de AFA si el “Chiqui” se anima al salto a la política, versiones que el propio Cavagliatto se encargó de desmentir, sin disimular su postura encólume al lado del hombre más poderoso en el fútbol argentino. Como despedida, Tapia también publicó una foto con Nico Schlatter, cantante del grupo de cuarteto “Q Lokura”, habitual animador en los partidos de la Selección Argentina. Y se fue en silencio.

“Chiqui Tapia botón…”

Eso sí, donde no hubo silencio para el “Chiqui” fue en las tribunas: en el segundo tiempo desde la cabecera Sur y la platea Ardiles, a 20 minutos del final, explotó el cáncito de “Chiqui Tapia botón, sos un h… la P… que te parió”, himno popular recurrente en varias canchas del fútbol nacional. Rápidamente la respuesta con “el que no salta es un inglés” intentó tapar el sol con las manos, sin éxito. Claro en esa tribuna se encontraban las barras de Instituto, Belgrano y Racing, afines a la cúpula de AFA, por eso es que lo improvisado y espontáneo de ese canto, su génesis sigue siendo un misterio. Ah en la tribuna Willington o Norte, la barra de Talleres dominó la escena, en una clara división de tareas de aliento. Claro, vale aclarar que apenas se habían vendido casi 20 mil entradas, y desde la organización (AFA y el Panal) habilitaron un protocolo más generoso (ni hablar de la liberación de molinetes apenas terminó el primer tiempo, nota que ampliaremos más adelante)

Llaryora, en modo campaña

El gobernador Llaryora aprovechó el escenario para presumir su reciente logro en deportes para la provincia, con el retorno del Rally Mundial en la agenda 2028 y la experiencia del Sudamericano el año próximo. Y de paso, anunció la gestión para recibir al menos un partido de Argentina en Eliminatorias, por eso la necesidad de hacer bien los deberes. No es para subestimar que hayan conseguido la organización de dos partidos amistosos de Argentina en 40 días (Ante Bolivia en septiembre y el martes), con la cooperación de Cavagliatto, claro está. Pero igual, en la víspera a un año electoral, hay razones para soñar con otro espectáculo deportivo de magnitud. En lo político, el vínculo da muestra de las buenas relaciones. ¿O acaso no es el Kempes la sede de la final del Trofeo de Campeones de AFA, el 19 de diciembre?