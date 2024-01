Por Julieta Fernández

Hasta el momento no se han confirmado cambios en las delegaciones de los distintos ministerios que funcionan en la sede local del Gobierno Provincial. Sin embargo, con el recambio de autoridades podría esperarse la incorporación de nuevos actores en algunas delegaciones. Con el ex jefe de gabinete municipal, Julián Oberti, como nuevo secretario del Centro Cívico de Río Cuarto resulta natural pensar en la incorporación de algún dirigente llamosista a la estructura.

Por otra parte, el rol de Roberto Koch como director general lleva a pensar que algunos schiarettistas podrían permanecer en el rol que ocupan actualmente. Los respectivos nombramientos de los delegados no necesariamente tienen que darse en sintonía con el recambio de autoridades del Centro Cívico. De haber cambios o nuevas incorporaciones, podrían verse con el transcurso de los primeros meses de este 2024.

En este sentido, cabe hacer un repaso de las delegaciones actuales y sus titulares en la sede del Gobierno de Córdoba en Río Cuarto. Hasta ahora, Roberto “Tito” Koch (alineado particularmente con Carlos Gutiérrez) se desempeñaba como delegado del Ministerio de Gobierno. Dicha delegación es una de las más ponderadas en el Centro Cívico, ya que implica la coordinación de políticas como los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia. Además, también requiere de un vínculo fluido con los intendentes del departamento.

Otra delegación clave (particularmente en el actual contexto socioeconómico) es Desarrollo Social. Actualmente dirigida por la schiarettista (ex juecista) Adriana Oviedo, quien también tiene a su cargo la coordinación del Polo de la Mujer Río Cuarto. La delegación del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar está a cargo de Georgina Bustos, quien previamente había conducido la delegación de Comercio e Industria.

Cabe hacer una mención al socialismo en la representación del Centro Cívico, ya que desde 2018 (antes de que se conformara la alianza Hacemos por Córdoba que incluyó al PS entre sus filas), el dirigente Gustavo Ávila fue nombrado delegado de Justicia y Derechos Humanos, cargo que continuó ejerciendo durante la segunda gestión de Juan Schiaretti. Anteriormente, Ávila había sido secretario de Desarrollo Humano durante la intendencia del radical Juan Jure.

Con el segundo mandato de Schiaretti (y ya sellada la alianza con el socialismo a nivel provincial), se sumó otra incorporación del PS. El dirigente Sergio Fioretti actualmente está a cargo de Comercio, Industria y Minería. En lo que respecta a las agencias, el schiarettismo aún tiene presencia fuerte a partir del delegado Joaquín Dehaes (al frente de Deportes) y Magalí Rojo (Agencia Córdoba Joven). Los ex intendentes de la región también tuvieron una cuota de representación a partir del nombramiento del ex jefe municipal de Coronel Baigorria, Néstor Giacomi en Servicios Públicos. Con varios ex intendentes que quedaron fuera de carrera en el 2023 (sin la “re re”), hay cierta expectativa de que algún nombre del departamento ocupe alguna delegación en el CC de Río Cuarto.

Un nombre que sonó en los últimos meses (especialmente porque fue candidato a legislador departamental) es el de Ricardo Reynoso, ex intendente de Chaján. Más allá de este nombre en particular, cabe mencionar que hace algunos meses se conformó un grupo de intendentes justicialistas y vecinalistas con la idea de plantear un trabajo articulado entre las distintas localidades (que también incluyó cierta rosca por lugares de representación en el CC).

Un detalle a tener en cuenta es que el gobierno de Martín Llaryora planteó cierta reestructuración del gabinete provincial que, en mayor o menor medida, podría tener incidencia en algunas delegaciones locales (al menos en cuanto a sus competencias o a las políticas que puedan llevar adelante). Otro detalle es que, con el final del mandato de Juan Manuel Llamosas en la Municipalidad de Río Cuarto, podría pensarse en algunas figuras que seguramente buscarán ser contenidas en la estructura del gobierno provincial. El nuevo rol de Oberti probablemente derivará en alguna que otra modificación dentro del esquema actual del Centro Cívico pero la dirección de la delegación a cargo de Roberto Koch permite pensar que el schiarettismo seguirá teniendo una fuerte presencia.

El municipio castró más de 8000 animales en 2023

El área de Zoonosis del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental logró castrar más de 8 mil animales en el 2023. Según informó el Municipio, implica una cifra mayor respecto de años anteriores. Además, destacaron la renovación del centro de esterilización de calle Sadi Carnot y el Quirófano Móvil.

El director de Zoonosis, Paulo Rizos, destacó la cifra en el marco de la jornada de adopción y vacunación antirrábica que se realizó en el Andino. El médico veterinario consideró que el año pasado cerró de muy buena manera en relación a las castraciones, y señaló que el procedimiento va acompañado de la colocación de vacunas contra la rabia. “Fundamentalmente, hemos hecho hincapié en Banda Norte ya que estuvimos varias semanas en ese sector. También estuvimos un buen tiempo en barrio Alberdi visitando varios centros comunitarios, por lo que el balance es muy positivo”, afirmó Rizos.

El especialista destacó los resultados alcanzados mediante el desarrollo de las ferias de adopciones, ya que “se logró llegar a la gente desde otro lugar”. “Pudimos llegar y mostrarles nuestros animales para que, según las aptitudes de cada uno, puedan encajar con cada familia de la ciudad. Este año lo arrancamos en el Andino con muy buena convocatoria”, sostuvo el director de Zoonosis.

"Estamos muy conformes y valoramos la participación de la gente que vino a vacunar a sus animales. En 15 o 20 días vamos a repetir el operativo en el mismo sector debido a que la acción tuvo una muy buena respuesta”, adelantó el médico veterinario. Asimismo, recordó que la vacunación antirrábica es gratuita y se aplica durante todo el año a todos los animales mayores a tres meses de vida. “En 2023 superamos los 8.500 animales vacunados”, agregó Rizos.

En otro orden, el Director de Zoonosis recordó que está funcionando el Servicio de Emergencia para la atención de animales sin dueños, el cual recibe entre 30 y 35 mascotas por mes. “Los animales que llegan al centro asistencial son atendidos y una vez que son recuperados ingresan al sistema de adopción para que puedan irse con algunas de las familias que buscan un animalito de compañía”, informó.

Los interesados pueden ir al Centro de Reinserción y retirarlos para llevarlos a sus domicilios. “En 2023 hemos intervenido en alrededor de 400 atenciones de emergencias en la vía pública y unos 300 animales se han dado en adopción”, indicó Rizos. El comunicado oficial agregó que el objetivo de esta política es disminuir la situación de perros y gatos en situación de calle para así disminuir la posibilidad de accidentes en la vía pública y aportar al cuidado de la salud en general.