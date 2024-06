Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Moreno en Río Cuarto

El periodista recibía el dato de un informante, cercano a los espacios de militancia de Guillermo Moreno, confirmando la visita del ex ministro a la ciudad.

Informante: Le cuento que estamos preparándonos para recibir a Guillermo Moreno este viernes. No sé si es de su interés. Supongo que sí.

Periodista: ¿Viene Moreno? Obvio que vamos a estar atentos. Siempre es bueno saber quiénes van para ver cómo está el armado morenista en la ciudad. ¿Qué lo trae al Imperio?

I: Lo traemos desde Principios y Valores. Se va a reunir con muchísima gente de diferentes sectores militantes, productivos y sindicales. De hecho, el acto suyo va a ser a las 11 en el salón de la UOM (Unión de Obreros Metalúrgicos), así que seguramente se va a juntar con la CGT. Básicamente, el objetivo es demostrar que hay una opción peronista verdadera y no la que venden algunos que cantan la marcha peronista haciendo gárgaras con lavandina.

P: Me deja una imagen fuerte esa frase (risas). Yo tenía entendido que venía a Córdoba, pero no a Río Cuarto. ¿Cambió la agenda el hecho de que visite la ciudad después que el peronismo de Guillermo De Rivas haya ganado las elecciones del domingo?

I: No se lo puedo confirmar, pero seguro es algo atractivo que un peronista gane la única elección del año en medio de la era Milei. Pero yo creo que viene a marcarle la cancha al proyecto este del Partido Cordobés. Si dicen ser peronistas, que actúen como peronistas y respeten las veinte verdades.

P: ¿Querrá juntarse con De Rivas?

I: Yo creo que estaría bueno. Ahora, no creo que lo dejen al intendente electo.

P: ¿Y van a cantar la marcha?

I: ¡Obviamente! ¿No vio lo que son las convocatorias que viene haciendo por todo el país? Son verdaderas fiestas peronistas y no tengo duda de que acá lo vamos a replicar.

Nostalgia en el Concejo

El informante llegaba a la cronista para hablar sobre la última sesión ordinaria de los actuales concejales que tendrá lugar este jueves. En tanto, el lunes asumirán los nuevos ediles.

Informante: ¿Notó que la gran mayoría de los concejales que está hoy no seguirá a partir de la semana que viene?

Periodista: No me puse a pensar en cada uno pero, ahora que lo dice, sí. Repasemos.

I: Bien. Empecemos por el oficialismo. Guillermo Natali continuará pero como concejal de la oposición (La Fuerza del Imperio del Sur). Estela Concordano, Miguel Alonso, Armando Chiappe, Luciana Bo, Mariela Gatica, Ariel Bathauer y Marisa Fernández no continuarán porque no estuvieron en ninguna lista de concejales.Al menos no en lugares expectables. Darío Fuentes, el presidente del Concejo, tampoco estaría. La única del bloque que continuaría, a menos que ocupe algún lugar en el Ejecutivo, es Milagros Obregón.

P: Son más los que se van que los que siguen. Incluso es interesante ver que ahora habrá dos bancas schiarettistas: Obregón y Leandro Carpintero.

I: Exacto. Y por el lado de La Jauretche, que lo tenía a Armando Chiappe, entraría Ignacio Biga. Y en el socialismo, volvería Marilina Gadpen. Recordemos que tiene experiencia en el Concejo, aunque en ese momento su banca compartía bloque con los radicales.

P: Recuerdo. ¿Y por la primera minoría? La mayoría de los ediles actuales tampoco repite mandato.

I: Por ahora, solo Pablo Benítez del Frente Cívico. Después serían caras nuevas. Aunque Antonella Nalli, que sería la cuarta concejala de Primero Río Cuarto, no es ajena al ámbito legislativo porque es prosecretaria actualmente. Por otro lado, dejarían de ser concejales Gonzalo Parodi, Yanina Moreno Zamanillo, Marcos Curletto, Mariana Giorgetti y Mónica Lannutti.

P: De la actual tercera fuerza, ninguno quedaría.

I: Claro. PAIS ahora forma parte de La Fuerza del Imperio del Sur pero ni Miriam Salvatierra ni Santiago Pérez repetirán mandato en el próximo período. En fin, será una última sesión con muchísima nostalgia y despedidas.