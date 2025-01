A poco más de un mes de haber cumplido 12 meses de gestión, Panichelli destacó que por primera vez en muchos años Colonia Tirolesa aparece en los mapas de la provincia de Córdoba y en la consideración de la gente, en lo que se incluye posibilidad de muchas inversiones en la ciudad.

“”Cuando decimos aparecer en el mapa no lo decimos para que la gente lea y diga “miren ahí está Colonia de Tirolesa”, lo decimos para que se convierta en inversiones y de a poco se acerquen a la ciudad y de esta forma generar empleo y progreso, porque el empleo y el progreso hace grande a los lugares”, destacó el Intendente.

Enumerando las obras recordó que está en marcha una nueva planta de agua para abastecer a más de 400 familias que nunca tuvieron agua potable, se está terminando el cordón cuneta en Barrio La Estación, se está colocando nuevas paradas de Colectivos más seguras y con monitoreo permanente, se logró durante 12 meses tener el centro de salud abierto con profesionales la 24 horas marcando números de atención récord en la localidad, se inauguró el punto mujer y la red de contención de las adicciones , se comenzó con la videovigilancia, con la que se demoró un poco más de lo previsto dado el escueto sistema de monitoreo con el que contaba la gestión anterior y que se tuvo que hacer todo de nuevo, entre otras cosas, como reparación y colocación de nuevas luminarias y también destacó que por primera vez en muchos años se logró equilibrio financiero lo que permitió poder encarar muchas cosas con dinero genuino propio.

“La ciudad de todos es esto, es gobernar para todos los vecinos de Colonia Tirolesa, no importa su color político o a quien votaron, para esta gestión son todos iguales, un vecino no vale más si hace muchos años que vive en la ciudad o se mudó hace un mes, todos son iguales, y para lograr esa igualdad había que empezar a escribir una nueva historia que es la historia que estamos escribiendo, una historia de unión y progreso, una historia donde todos son parte”, dijo Panichelli.

Por su parte en torno al futuro dijo que faltan muchos años para pensar en una reelección, que él vive el día a día, que no piensa electoralmente, si hay dinero para hacer algo se hace ahora sin pensar en los votos porque el ahora es solucionar una necesidad a alguien que la tenga, y no se puede esperar 48, 36 o 24 meses para cambiarle la vida aunque sea a un vecino .

““ Soy nuevo en esto, recién llevo un año de mi primera inclusión en Politica, me duelen las críticas pero me estoy acostumbrando a no hacerme mala sangre porque sé de dónde vienen, vienen de los que estuvieron durante 40 años acá sentados vaya a saber haciendo que, porque progreso les aseguro que no trajeron“ puntualizó Panichelli.

Además destacó que durante el año viajó más de 10 veces a Buenos Aires a buscar inversiones y con la buena sintonía que tiene con funcionarios del gobierno nacional, a los que conoció de su actividad privada está en condiciones de decir que se vienen importantes cosas para la ciudad, pero no se adelantó a anunciar ya que faltan detalles, pero reiteró que serán medidas y obras históricas.

Asimismo agradeció el constante apoyo del gobernador Martín Llaryora, del hoy Ministro de Cooperativas y Mutuales Gustavo Brandan, del Intendente Daniel Passerini, de Rodrigo Fernández frente al Ente de Gestión Metropolitana y de sus colegas intendentes de la región.

Caminando por las renovadas los locetas de la Pileta el Intendente nos comentaba que ahora en enero y febrero es tiempo de disfrutar el verano y es por eso que invitó a todos los lectores del diario al a disfrutar del fantástico predio el trébol azul.

Verano en Colonia Tirolesa

Ubicada a solo 20 minutos de Córdoba capital, Colonia Tirolesa ofrece su espectacular predio

El Trébol Azul para pasar el calor del verano en familia.

El complejo se encuentra ubicado sobre la calle República de Croacia 290 al lado del camping municipal, cuenta con dos piletas y un hidromasaje, y está abierto de martes a domingos.

Horarios:

Martes a viernes de 14:00 a 20:00 hs

Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00 hs.

Precios:

Martes a viernes

Menores $2.200

Mayores $4.200

Sábado

Menores $3.000

Mayores $5.400

Domingo y Feriados

Menores $3.600

Mayores $6.500

*Los menores (de 3 a 12 años) deben ingresar acompañados de un mayor.

Jubilados y pensionados residentes en Colonia Tirolesa ingresan gratis presentando dni y

carnet correspondientes.

Importante: Prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en el predio.

Por abonos o más información al 351 247 4523

¿Cómo llegar a Colonia Tirolesa?

Se debe tomar la Ruta Provincial A 174 y emprender un viaje de poco más de 30 kilómetros al norte y si quieren ir en Colectivo la empresa es Colonia Tirolesa y se toma en la estación terminal nueva de la ciudad de Córdoba.