Por Carolina Biedermann

Mañana, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista en Córdoba coincide con la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Será una marcha transversal a las banderas políticas en done los valores y las ideologías se pondrán en juego. Las presencias políticas serán valoradas, en el marco de una jornada intensa cargada de compromisos. Las ausencias, en general, hablarán pos si solas fijando una mirada ideológica.

La convocatoria está hecha para este sábado a las 16 en la esquina de Colón y General Paz. Se marchará en contra de los discursos de odio promovidos por el presidente Javier Milei en el Foro Internacional de Davos en, contra de la comunidad LGBT+ y por la voluntad llevada al ministerio de justicia de querer eliminar la figura penal del femicidio. Algunos de los líderes políticos locales que macharán, lo harán por fuera de las columnas partidarias que participarán.

En paralelo se llevan a cabo dos eventos con envergadura política: la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, en la localidad de Dean Funes, y una reunión cumbre de la UCR en el norte provincial, con la participación de los diputados nacionales y una conferencia de prensa encabezada por Rodrigo De Loredo a las 17hs. Gran porción de los referentes políticos optaron por estos dos eventos.

La marcha contará con la participación de otros referentes quienes, en el orden de prioridades, lograron acomodar sus agendas para participar de los compromisos políticos en el norte y pasar a dar su apoyo en este reclamo federal.

En el caso de la Unión Cívica Radical, la legisladora que participará de la marcha y de la apertura de sesiones es Brenda Austin. Si bien Austin no es jefa de bloque, ocupa el segundo lugar en el rango del espacio y es una activa militante de los derechos por los que se marchará. Avisó que no participará del acto radical para centrar su jornada en la marcha. Austin dijo:

“Voy a la marcha porque creo que ante las declaraciones de Milei es necesario mostrar que gran parte de la sociedad Argentina no acuerda con una mirada que ataca a las personas por sus identidades. Hay cosas que no son negociables y que, además, están amparadas por la Constitución Nacional”.

“El verdadero liberalismo no puede nunca ser homofóbico ni atacar tampoco los procesos de conquistas de los derechos de las mujeres que solo expandieron el ejercicio de su libertad en el reconocimiento de las desigualdades estructurales que oprimen. Negar que la gran mayoría de los abusos se producen dentro de familias heterosexuales y atacar la educación sexual integral lo único que hace es poner a niños y niñas en una posición de enorme vulnerabilidad frente a los verdaderos abusadores. En el mismo sentido, negar los femicidios como categoría que explícita la violencia de varones ejercidas sobre las mujeres impide erradicar la violencia de género y familiar. El presunto argumento de la igualdad usado allí es tan absurdo como negar las codificantes de homicidio por el vínculo”.

“Lo que hizo Milei en Davos además provoca un enorme daño por su investidura presidencial que no respeta. Y habilita la violencia verbal y la física de las minorías violentas que promueven estas ideas fascistas. Frente a eso creo necesario expresar mi posición política y personal”.

Desde el radicalismo, quien también confirmó su participación es el legislador Dante Rossi. El legislador se expresó en sus redes sociales diciendo: “Mi absoluto respaldo a la marcha Federal. Por una Argentina más diversa, más tolerante y más libre”, e invitó a sus seguidores a participar.

Luciana Echevarría, legisladora por el frente de izquierda, también. Echavarría dijo:

“La marcha coincide con la apertura de sesiones de la legislatura, pero la verdad es que, en este marco, ir a escuchar un discurso de tinte electoral de Llaryora, no creemos que sea la prioridad, sino justamente en las calles con este convocatoria, que además promete ser importante por el rechazo que han generado las expresiones de Milei y que también es parte de un malestar más grande. Este sábado, en la marcha es el lugar donde hay que estar”.

Desde la línea peronista, que va a participar de la apertura de sesiones en Dean Funes, Miguel Siciliano, jefe de bloque de la bancada en la Unicameral también marchará. Siciliano, en su gestión municipal, alzó la bandera LGBT+ en las políticas públicas de la ciudad. Lo hará por fuera de las columnas partidarias junto a su familia.

Siciliano destacó: "Acompañar el reclamo de las minorías no es solo una obligación, sino que debería ser un compromiso de todas las personas de bien. Porque quiero vivir en una Argentina donde nuestros hijos puedan elegir con libertad en qué creer, a quién amar y cómo desarrollarse en lo personal”.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación, quien debe representar a todos los argentinos —tanto a quienes lo votaron como a quienes no—, emita mensajes cargados de odio hacia el colectivo LGBTIQ+. Con respeto, creo que Javier Milei debe comprender que desde hace un año dejó de ser un ciudadano más para convertirse, por la decisión democrática del pueblo, en el Presidente de un país diverso, donde las personas sienten, creen y piensan de maneras distintas”.

“¿Cómo podemos pedirles a nuestros hijos que sean tolerantes, respetuosos, solidarios y que acepten las diferencias, si el máximo representante del país se expresa con intolerancia y desprecio hacia una parte de nuestra sociedad?"

Parada Dean Funes

Siguiendo en línea con los jefes de bloques, los que no participarán son mayoría. Cada uno por distintas razones. Los UCR, Matías Gvozdenovich y Alejandra Ferrero, no participarán por el acto radical y la apertura de sesiones que se llevarán a cabo en el interior provincial. En el caso de Gvozdenovich, agregó que desde su localidad hasta Dean Funes tiene aproximadamente seis horas de viaje. La distancia hasta el epicentro legislativo, no es un tema menor.

Agustín Spaccesi viajará a la apertura de sesiones. Con respecto a la marcha dijo que está a favor de que las personas vivan en libertad su identidad, pero que considera que los dichos de Javier Milei se tergiversaron. A esto agregó que sí está en contra del uso del Estado como negocio por parte de grupos radicalizados, que utilizan una causa legítima para sus intereses políticos y económicos.

Gregorio Hernández Maqueda, consultado por Alfil, respondió “cortito y al pié”: “Obvio que no voy”, y agregó las dos razones:” 1) Tenemos apertura de sesiones 2) estoy a favor de lo que dijo Milei”.

Por su parte, Rodrigo Agreglo expresó: “No voy a asistir a la marcha. Adhiero a la posición que dice que la ideología de género que esta marcha reivindica está haciendo mucho daño en la cultura de hoy”.

Federico Alessandri se encuentra en la misma situación. Viajará desde Embalse de manera directa al acto oficial que tiene como horario de cita las 18.30 hs.

Capítulo ministerial

Liliana Montero, ministra de Llaryora que siempre bregó por estas banderas, participará de la movilización. Más allá de ser funcionaria de la provincia, hay que remarcar que su participación no forma parte de un pedido del gobernador. Bajo su órbita están las políticas de género de Córdoba. En el caso de no llegar a tiempo, su equipo confirmó que se expresará en sus redes sociales.