Por Julieta Fernandez



Según informó Puntal, la primera etapa de la autovía Río Cuarto- Holmberg tendría más del 85% de avance y podría culminar a mitad del 2025. Por estos días, el foco estaría en la construcción de las rotondas de la Sociedad Rural y la Avenida Godoy Cruz y en la terminación de un puente sobreelevado (en intersección de Ruta 8 y Ruta A005). Si bien se trata de una obra que inició durante el gobierno de Alberto Fernández (con Martín Gill como secretario de Obras Públicas de la Nación), la misma no llegó a un corte de cinta durante los últimos períodos electorales.

Cabe hacer un repaso de los vaivenes que atravesó la ejecución de la obra en el 2024, cuando los trabajos se vieron frenados en más de una oportunidad. El gobernador Martín Llaryora firmó un acuerdo con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, que implicaba la colaboración del gobierno provincial en la finalización de obras como la Autopista Nacional 19 (San Francisco-Córdoba), la Circunvalación en Villa María) y la autovía Río Cuarto- Holmberg.

En el último trimestre del año pasado, había preocupación en relación al presupuesto para avanzar en esta primera etapa (que comprende el tramo entre la Sociedad Rural de Río Cuarto y el Batallón de Holmberg). Para sorpresa de varios, la obra demandada hace décadas estaba incluida en el Programa de Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales con un presupuesto de aproximadamente $3.700 millones. Los intendentes del Gran Río Cuarto plantearon en su momento que la obra en cuestión debía ser prioritaria, ya sea por la demanda de los vecinos que la pidieron para disminuir el riesgo de accidentes viales, así como también por el alto grado de avance presentado.

Por ahora, no se advierte que desde La Libertad Avanza apunten a “capitalizar” la obra en el marco de la campaña electoral de este año, ya que iría a contramano del discurso libertario en relación a la obra pública. Por otro lado, reavivaría el reproche de varios intendentes del interior provincial, quienes recientemente apuntaron a la Casa Rosada por la falta de recursos. Desde Río Cuarto señalaron que hubo un recorte de $400 millones en lo que respecta a coparticipación.

En ese escenario y sin una representación local del kirchnerismo que intente capitalizar dicha obra (en gran parte por la mala imagen del ex presidente Alberto Fernández), se allanaría el camino para que el PJ provincial pueda atribuirse algunos logros como el acuerdo firmado el año pasado para “colaborar” con la culminación de la obra. Además, este tramo (que estaría cerca de alcanzar el 90% de avance), se conectaría con la nueva Circunvalación de Río Cuarto, una de las obras más “ambiciosas” del actual gobierno provincial. Cabe remarcar que aún no se sabe que ocurrirá con el segundo tramo (que comprende el vínculo entre el Batallón de Holmberg y el crematorio de dicha localidad) y se espera alguna certeza en términos presupuestarios para el 2026. No obstante, si el gobierno nacional no incluye esta segunda etapa, la Provincia seguramente “pasará al frente”.

Recientemente, en el Concejo Deliberante (en el marco de la ratificación del Acuerdo Federal 2025 entre Provincia y Municipios), desde el bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto mencionaron que se apuntaba a “no dejar de lado la obra pública” y resaltaron la realización de “la obra vial más importante en la historia de Río Cuarto” en alusión a la Circunvalación.