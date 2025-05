Por Bettina Marengo

El triunfo en CABA del candidato de Javier Milei, el vocero Manuel Adorni, no sorprendió al entorno del gobernador Martín Llaryora que con los datos de ayer ve más chances que nunca de que La Libertad Avanza presente lista pura y propia en las legislativas de octubre, en Córdoba y en gran parte del país.

“Lo puro les funciona”, concluyó un llaryorista de la primera hora tras la derrota de la candidata del PRO de Mauricio Macri, Silvia Lospenatto, que terminó con 18 años de hegemonía del oficialismo porteño. El macrismo incluso cayó ante el radical K Leandro Santoro, que quedó en segundo lugar, y esa posición no hubiera variado ni sumando los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Un corrimiento del voto PRO a La Libertad Avanza que otro funcionario del gobernador evaluó como “expresión del voto útil” .

El resultado de CABA no desesperó al oficialismo cordobés de cara a los comicios de medio término, en los que Hacemos Unidos o sus antecesores del cordobesismo está acostumbrado a perder, estrepitosamente incluso. Al contrario, entienden que la victoria de Milei y el fortalecimiento de la posición de su hermana Karina, en quien se referencian Adorni y el jefe libertario local Gabriel Bornoroni, desarticula la estrategia de la UCR de Rodrigo de Loredo y de lo que queda del PRO, que están buscando una alianza de iguales con los violetas para armar las listas legislativas. La posible atomización de los opositores es la primera consecuencia “positiva” que evalúa el llaryorismo, teniendo en cuenta que el jefe del bloque radical en Diputados necesita encabezar una lista y tener una campaña en su espalda para fortalecer sus chances para las elecciones provinciales del 2027, donde buscará enfrentar a Llaryora en la Gobernación y, en caso de no ganar, quedarse con el cetro de jefe opositor. Si no va como número uno, es posible que De Loredo busque recrear Juntos por el Cambio junto al PRO y no ser tercero o cuarto en una lista violeta, decisión que lo enfrentaría a Ramón Mestre, que nunca quiso ir con Milei y sí reagrupar Juntos. En cuanto a Luis Juez, el senador se adelantó hace meses y avisó que no será candidato en este turno legislativo, pero que quiere ser el candidato del “León” dentro de dos años, posibilidad que entra en riesgo si Karina o el presidente empoderan a un libertario propio. En fin, la fortaleza de Milei deja incómodos a sus aliados en Córdoba, pero más a De Loredo.

Las expresiones de Milei y de Adorni dichas ayer en el bunker libertario de CABA donde se celebró el triunfo ante el PRO y ante los K, en ese orden, fueron contundentes. El legislador electo convocó a todos los dirigentes con ideas cercanas a las de LLA a sumarse “sin egoísmo ni mezquindades” al oficialismo nacional, en una señal de que los libertarios van por el camino de la inducción individual y no por el de las alianzas partidarias. El modelo Patricia Bullrich. “Invitar a todos los que quieran apoyar el cambio; todos aquellos dirigentes que acompañan nuestras ideas son bienvenidos”, dijo Adorni, mientras que Milei llamó a teñir de violeta -el color libertario- no solo a CABA sino a todo el país.

No todos en el llaryorismo creen que el triunfo de Milei sea bueno para el cordobesismo porque desarma el frente libertario y desagrega listas. Algunos, y no periféricos, entienden que es preferible un De Loredo fuerte, encabezando como radical una lista de diputados con terminal en Milei, para contraponer a Juez en 2027, y no un De Loredo de mucho menor volumen y lista de Juntos, con Juez jugando a full en la campaña libertaria. “Si De Loredo saca 40 puntos, quien lo baja de la candidatura a gobernador”, especulan. Son los que temen una candidatura única de Juez para enfrentar a Llaryora más que a un candidato propio de Milei, que por ahora el jefe de Estado no tiene en Córdoba. En esa línea, ponen en duda de que candidatos como Bornoroni, el exsecretario de Transporte Franco Mogetta, o incluso el sociólogo Agustín Laje, con altos niveles de desconocimiento entre los cordobeses, puedan capitalizar el fenómeno presidencial.

Más allá de cómo el triunfo de Adorni-Karina-Milei impacte en las estrategias opositoras en la provincia mediterránea, el cordobesismo tiene un problema de nombres para octubre, que en realidad es para agosto, cuando cierren las listas. El resultado de ayer en CABA espanta aún más las chances de que el exgobernador Juan Schiaretti acepte ser cabeza de lista de Hacemos y los tiempos empiezan a acelerarse. Altas voces del Panal le bajan el precio al medio término (sacamos 21 puntos con el Gringo gobernador, Alejandra Vigo a senadora y Natalia de la Sota para diputada, rememoró un dirigente, hablando de las elecciones del 2021), como le restan peso específico al resultado porteño de ayer (Adorni sacó 30 puntos con 52% de participación, no es para tirar manteca al techo, interpretó otro paladar negro) e insisten en que retendrán las dos bancas en juego con 22/24 puntos en el posible escenario sin Schiaretti. ¿Con quiénes? No se sabe: el tetris que es el oficialismo hace que cualquier pieza que se mueva del gobierno provincial, ya sea Miguel Siciliano, Manuel Calvo, Marcelo Rodio, deje a pie sectores claves de la administración.