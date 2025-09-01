Enroque Corto

El tironeo por los jujeños…

El viernes Alfil contó que el schiarettismo, después de una semana en la que se mostró con un importante grupo de intendentes radicales y que el jueves por la noche lo hizo con gobernadores del mismo partido en el cierre de campaña en Corrientes podía tener más sorpresas. Por algo de todo eso, el informante llamó al periodista.

Informante: ¿Se acuerda que hablamos de lo que haría el gobernador jujeño Carlos Sadir si venía a Córdoba?

Periodista: Sí, recuerdo que lo hablamos.

I: Que dijimos que una posibilidad era que no viniera a pesar de la invitación de Mestre para la Casa Radical y eso…

P: Claro.

I: El tema es que vino Sadir, y como también lo adelantó el diario en el que usted trabaja, llegó además el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge.

P: Sí…

I: ¡Lo que pasa es que metieron doblete! ¡Se mostraron con Ramón Mestre y se sacaron foto también con Schiaretti, Llaryora, Prunotto y Passerini en El Panal!

P: Apa… contentos los correligionarios.

I: Sí, mucha bronca de algunos. Imagínese que venga Pullaro ahora, el caos sería total.

Presencias incómodas en el acto de Mestre

El sábado al mediodía y a pesar de la lluvia fue buena la convocatoria del candidato a diputado Ramón Mestre. Pero hubo de todo en torno a presencias.

Periodista: ¿En qué anda? ¿Fue al acto en la Casa Radical?

Informante: Por supuesto, como buen radical. El puesto número uno de las presencias incómodas se lo llevó Miguel Nicolás cuando habló Mestre. Hubo uno que me dijo: “tantos años de Nicolás hablando de la lealtad a su jefe, Ramón Bautista Mestre, iba a entrar en el ocaso de su carrera yendo en contra del hijo del jefe”, me dijo un dirigente de la UCR.

P: Entiendo, pero estuvo ahí presente.

I: Sí, estuvo presente. Como varios que hacía rato no estaban cerca de Mestre.

Rebelión en la 13ra

El informante peronista llamó al periodista, que se apartó del asado familiar para ver de qué venía el asunto.

Periodista: Amigo, quiero que sepa que acabo de dejar a un costillar en espera para atender su llamado, asique espero que valga la pena…

Informante Peronista: Mire, yo estoy en similares circunstancias, asique puede confiar en dos cosas: primero, que tengo algo interesante para contarle; y segundo, que yo tampoco me quiero demorar contándolo.

P.: Excelente, lo escucho nomás.

I.P.: Esto es fácil. La semana pasada quedaron inaugurados todos los comandos de seccional… pero hubo un caso que se complicó… la 13ra.

P.: Aja… ¿por?

I.P.: Y bueno… usted sabe que en la 13 somos jodidos… Lo que pasa es que Nadia Fernández, que es la coordinadora elegida por la conducción para la seccional, habló con el presidente y el uninominal de la 13, pero no es gente que tenga la tracción que ella se imaginó, y ante la convocatoria para inaugurar el comando todos se plantaron y avisaron que ahí no iban a ir…

P.: ¿Por qué? ¿Qué problema había con el lugar elegido?

I.P.: Ninguno. El lugar era la excusa. Lo que no gustaba eran quienes convocaban. El desplante fue tal que se pidió que la convocatoria se hiciera en terreno neutral: fuera de la seccional, en el Diseñando Ciudad.

P.: ¿En serio?

I.P.: Así como le digo. Y es más, a la convocatoria terminó haciéndola el propio Raúl La Cava, coordinador general de la capital, como para apuntalar a la coordinadora, que arrancó con el pie izquierdo el frene de la 13…

Anuncios con estado presente

El gobernador Martín Llaryora encabezará hoy el lanzamiento de la etapa final de 13 centros de atención infantil.

Informante: Llaryora tiene un día largo este lunes. A la mañana, en el Centro Cívico, anuncia la finalización de 13 Centros de Atención Infantil en toda la provincia.

Alfil: ¿Con qué Ministerio?

Informante: Con Desarrollo Humano, Liliana Montero.

Alfil: Candidata suplente de la lista.

Informante: Lo importante es que son 13 obras abandonadas por el gobierno nacional y que nosotros vamos a terminar. Eso es lo que va a transmitir el gobernador.

Con agenda en Buenos Aires

Con el acto del PJ Capital, el peronismo cordobés pasa a la segunda etapa de la campaña: medios y presencia en Buenos Aires.

Informante: El gobernador Martín Llaryora y Juan Schiaretti comenzarán en estos días a girar por Buenos Aires y otras provincias.

Periodistas: Segunda etapa ya…

I: Sí. Llaryora estará hoy en Buenos Aires porque habrá actividad en la Casa de Córdoba, Schiaretti también viajará esta semana. Mientras en Córdoba sigue a full la campaña, los máximos líderes del espacio alimentan Provincias Unidas desde el escenario nacional, donde además coincidirán con otros gobernadores.