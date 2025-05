Repercusiones en Córdoba tras las elecciones legislativas en CABA

Ante los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el arco de dirigentes políticos cordobeses manifestaron un abanico de opiniones. Algunas fueron celebraciones, pero muchas fueron las críticas y chicaneadas, pero sobre todo autocríticas.

Por un lado, los libertarios cordobeses manifestaron su alegría tras el triunfo de Manuel Adorni, quien salió triunfante con un inminente 30,13%, obteniendo 11 bancas en la legislatura porteña. Ante la victoria, el dirigente cordobés, Gabriel Bornoroni, manifestó en sus redes: "La Libertad Avanza es en todo el país el partido que puede terminar con el kirchnerismo", enunció, y en esa línea siguió: "Las ideas de Javier Milei se consolidan aunque a la casta no le guste", expresó. Tras lo dicho, expresó que la victoria "no sería posible" sin Karina Milei y Martín Menem.

El exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, compartió una foto en sus redes junto a Pilar Martínez, legisladora porteña y presidenta de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, quien también acompaña a Manuel Adorni. "Grande, Pilar Martínez", expresó el dirigente libertario.

Del otro lado del espectro de las celebraciones, sectores del PRO cordobés evidenciaron sus grietas y divisiones. Silvia Lospenatto, quién es principalmente conocida por impulsar el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, obtuvo el 15,93% de los votos, quedando en tercer lugar obteniendo solamente 5 bancas en el recinto de la legislatura porteña.

La senadora nacional amarilla, Carmen Álvarez Rivero, a manera de autocrítica y demostrando las grietas dentro del partido de Mauricio Macri, plasmó su decepción por la elección de la candidata. "El golpe en CABA duele al Pro", escribió a modo de título de su reflexión. Tras lo dicho, manifestó no estar de acuerdo con dividir las elecciones ni con la decisión rápida tomada por el alcalde Jorge Macri, que considera que desgasta al espacio político: "No me gustó la estrategia de ir separados: le damos ventaja a un peronismo que siempre se une", expresó.

En ese contexto, la senadora sostuvo que no se sentía representada por la candidata, Silvia Lospenatto: "No me representaba la candidata: para mí, no se puede defender las instituciones sin defender la vida del niño por nacer. No comparto esa actitud de querer dirigir desde Buenos Aires lo que debe pasar en las provincias", manifestó.

Tras lo dicho, y de cara al año electoral, Álvarez Rivero planteó que el PRO debe unirse con La Libertad Avanza: "Soy cordobesa. Ojalá este resultado abra el juego dentro del PRO: más humildad, más apertura, y un debate real sobre cómo unimos al PRO con La Libertad Avanza".

En ese sentido, continuó: "En Córdoba, eso es condición básica para ganarle al peronismo en 2027, que gobierna hace más de 25 años y que hoy tiene el 55 % de los chicos pobres. Si estamos para cosas grandes, cuenten conmigo. Si esto va a seguir siendo la decisión a dedo de algunos, no", cerró.

Finalmente, quienes no lograron consolidar bancas, y recibieron los peores golpes tanto los de adentro como los de fuera de su partido, fueron los radicales porteños, ya que ni la UCR ni la Coalición Cívica superaron el 3 % de los votos. La candidata de Evolución, Lula Levy, obtuvo apenas el 2,3 %, mientras que Paula Oliveto llegó al 2,5 %.

En ese sentido, el precandidato a intendente de la ciudad de Córdoba, Juan Negri, expresó que no se ganan elecciones "con la nostalgia": "Para los radicales que sueñan con un partido que saque el 2% y seguir viviendo de la nostalgia sin interpretar los tiempos que vivimos pídanle el manual al de CABA. En Córdoba Tenemos que construir un frente y liderarlo con un programa moderno y bien claro para que le devuelva la esperanza a los cordobeses", dijo a modo de autocrítica.

