Siciliano recorrió el departamento Colón en el marco de las elecciones legislativas

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó las localidades de Colonia Caroya y Río Ceballos para trabajar en la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Provincial29 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, y candidato a diputado por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, recorrió este jueves las localidades de Colonia Caroya y Río Ceballos, en el departamento Colón, donde mantuvo encuentros y reuniones de trabajo con dirigentes y referentes de la región, de cara a las elecciones legislativas del mes de octubre próximo. 

Siciliano expuso las virtudes del modelo cordobés de producción y trabajo, "Creo que la Argentina necesita dejar atrás las peleas sin sentido para poder dar una discusión fructífera, que aliente la producción y el trabajo. Necesitamos dejar atrás el modelo de  especulación económica, que privilegia a unos pocos, para dar paso a un modelo que apoye a sus industrias, a sus pymes, a sus empresas, generando empleo, genuino y oportunidades", sostuvo. 

En Río Ceballo, el Candidato encabezó el encuentro de dirigentes que se desarrolló en el Hotel 27 de Marzo, acompañado por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.

El cónclave de Río Ceballos reunió a referentes locales y de Sierras Chicas para analizar el contexto nacional y el impacto que tienen en la región ante las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional. 

En la localidad de Colonia Caroya, Siciliano mantuvo un encuentro junto a la intendenta Paola Nanini y el ministro Gustavo Brandan, con referentes y miembros de Proyecto Caroya para trabajar en la estrategia de campaña en la localidad y alrededores.

Además, en la ciudad de Córdoba, Siciliano participó del lanzamiento del Comando de Campaña de la seccional tercera, actividad que se desarrolló en el salón de ALECYT de calle 9 de julio

