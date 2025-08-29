Siciliano recorrió el departamento Colón en el marco de las elecciones legislativas

Franco CerveraSan Francisco28 de agosto de 2025
Marco Puricelli y Cristian Canalis, en diferentes bandos, pero priorizando el centenario partido, salen a bancar la Lista 3. Mientras tanto se dio la reaparición de Norma Ghione, que integra la nómina de candidatos.
Redacción AlfilRío Cuarto28 de agosto de 2025
Gutiérrez pidió por los vuelos en Diputados | Avanza la licitación del alumbrado
Felipe OsmanProvincial29 de agosto de 2025
Hoy se inaugurarán los últimos comandos de seccional para llegar con todos los motores en marcha al lanzamiento de campaña de este sábado, en el Quórum, con Schiaretti, Llaryora y los candidatos. “Juan es Córdoba”, “Nosotros somos el peronismo” y “Desde Córdoba al país”, las consignas.
Bettina MarengoProvincial29 de agosto de 2025
Si Siciliano llega al Congreso, dejará vacante la conducción de la bancada de Hacemos Unidos en una Legislatura que el llaryorismo admite “domada” pero con un oficialismo heterogéneo. ¿Cuerpo colegiado para equilibrar interior y Capital? Los nombres.
Redacción AlfilEnroque Corto29 de agosto de 2025
Los 100 años de Abogados | La guerra de los fiscales | Baldassi en Bell Ville | LLA rompe la inercia