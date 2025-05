Sin el filtro de las PASO, fuerzas minoritarias peregrinarán por la 9° banca

Por Yanina Soria

Con el presidente de la Nación y toda la estructura de gobierno jugando de lleno; con un ex mandatario nacional metido en el barro y un ex jefe de Gobierno porteño peleando por una banca como si fuera por la conducción de la propia ciudad, era imposible pensar que la elección de CABA no se nacionalizaría.

La pelea (¡por los lugares en la Legislatura!) fue tan feroz que terminó repercutiendo hacia el interior de las principales fuerzas nacionales que coparon la campaña. Tanto fue el valor nacional que se le imprimió a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires el domingo, que sobran lecturas e interpretaciones locales de lo sucedido, sobre todo cuando octubre asoma como telón de fondo.

Y Córdoba, naturalmente, no quedó ajena a ello. Primero porque es una de las provincias que más se tiño de violeta en las presidenciales del ´23; segundo porque la franquicia de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio está igual de atomizada que a nivel nacional y hoy el desconcierto es total; y tercero porque -a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires- en la tierra de la peperina el peronismo oficialista es, fundamentalmente, anti kirchnerista.

Y aunque es cierto que no es posible transpolar linealmente lo que sucede electoralmente en un lugar a otro, sobre todo cuando se trata de comicios distritales, hay elementos que la política cordobesa toma sobre lo sucedido y pone en consideración.

Por ejemplo, el tema de la apatía electoral que ya estuvo marcada por los primeros comicios provinciales que tuvieron lugar el domingo 11 de mayo y que en CABA provocó que apenas poco más del 50 por ciento de los habilitados a votar, lo hiciera. Esa manifestación de desinterés, enojo, hartazgo o lo que fuera manifestada en la decisión de no asistir a votar aunque sea obligatorio, es un dato que la dirigencia mira con atención.

Y mientras las grandes fuerzas políticas de Córdoba hacen sus propios cálculos y calibran, por ejemplo, cómo puede repercutir en el armado local el nuevo envión que tomó la Libertad Avanza, el desmembramiento del PRO de Mauricio Macri o el pésimo desempeño electoral de la UCR, las fuerzas minoritarias también prestan atención a lo que dejó ese primer pantallazo electoral en la ciudad donde atiende Dios.

Pues este 2025, será la primera vez en años que no habrá PASO para las legislativas nacionales. Sin ese filtro del 1,5% de los votos (proscriptivo, según la Izquierda) todo aquel que quiera ser candidato podrá hacerlo sin problemas; con lo cual, la dispersión será aún mayor en Córdoba.

Y aunque todavía falta mucho para las definiciones de las alianzas y las candidaturas (mediados de agosto) que terminarán de configurar el escenario electoral, el desafío para alcanzar la novena banca para parte de las fuerzas minoritarias será muy grande.

Claro que no dará lo mismo si los libertarios arman una lista pura a si mixturan con figuras de fuerzas como la UCR o el Frente Cívico; tampoco si Hacemos Unidos juega con cualquier otra pieza que no sea el ex gobernador Juan Schiaretti, por ejemplo. Sin embargo, espacios más chicos como el Frente de Izquierda que en CABA logró una banca imponiéndose sobre Ramiro Marra, sobre el candidato de Guillermo Moreno, sobre Evolución, la Coalición Cívica, entre otros, ve una oportunidad para octubre.

Desde el FIT que en Córdoba tiene representación en la Legislatura con Luciana Echevarría y también en el Concejo Deliberante con Laura Vílchez, leen que la “derechización cada vez más fuerte” del PJ cordobés hace que Hacemos dispute el mismo electorado con la LLA y los ex aliados de Juntos. Por otro lado, destacan que en ese escenario donde todo aparece “mezclado”, la propuesta de la Izquierda se destaca nítida y claramente.

En las posibilidades de hacerse de la novena banca se cruza también como jugará el kirchnerismo y sus derivados que en Córdoba tiene un núcleo duro de unos diez puntos. De vuelta, probablemente no será igual un escenario con una candidatura del peronista Federico Alesandri a la de un cristinista, por ejemplo.

Y ni hablar que allí también tallará qué resolverá el Frente Renovador de Sergio Massa que en Córdoba tiene representación a través de la ex legisladora Tania Kyshakevych y el intendente de Cruz Alta, Agustín González entre otros. Desde ese sector adelantaron la voluntad del massimo de construir una gran alianza opositora a Milei más allá de los nombres propios. De cualquier modo, se sabe, las decisiones de las fuerzas nacionales como Unión por la Patria y sus aliados, se cocinarán en Buenos Aires donde probablemente se definan también las candidaturas provinciales.

Otro espacio político provincial que manifestó la intención de jugar las legislativas nacionales es Encuentro Vecinal. El partido referenciado en Aurelio García Elorrio también se apunta para pulsear en octubre.

En CABA hubo 17 listas, de las cuales solo 5 ingresaron a la Legislatura. En Córdoba, para octubre y sin PASO, la dispersión será total.