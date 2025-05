Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Cierre de asambleas

La periodista dialogaba con el trabajador municipal, en la previa a la última asamblea del SUOEM que tendrá lugar este miércoles en el Palacio Municipal a las 11.30 horas. Desde la semana pasada, se llevaron a cabo asambleas en las distintas dependencias municipales. Esta modalidad de protesta también fue adoptada por el SUOEM Córdoba.

Trabajador municipal: Se viene la última asamblea del gremio y estoy con expectativas de ver cómo va a ser. La que se hizo el año pasado cuando despidieron a algunos compañeros fue bastante convocante y con un mensaje fuerte contra el gobierno municipal. Y sirvió de algo porque al menos se reincorporó a una parte de los cesanteados. Quiero ver cuál es el mensaje ahora.

P: Hubo asamblea en varias áreas, por lo que estuve viendo. Y debiera haber una nueva mesa paritaria ahora, en mayo.

T M: Sí, esperemos que sea mejor que el último 2%. Por las asambleas, me parece que en el Concejo Deliberante no se hicieron o al menos no figuraban en el cronograma que enviaron la semana pasada. Eso me sorprendió, pero bueno. Espero que el mensaje de mañana (por hoy) sea contundente porque el contexto lo amerita. Ya hay varios compañeros comparando el acuerdo salarial que logró el Sindicato de Obras Sanitarias, que alcanzó un 7,5% con aumentos acumulativos. Están siendo bastante envidiados (risas).

P: Lo del salario “envidiado” me lo han dicho varios.

T M: Y ahí viene el disgusto de algunos con el SUOEM. Los de la lista Azul publicaron algo sobre eso, felicitando al gremio que conduce Ricardo Tosto. Y dijeron que, inevitablemente, el SUOEM está “justificando al Ejecutivo” cuando pone el foco en la crisis económica a nivel nacional. Obviamente que eso incide en nuestra situación pero no pueden agotarse los esfuerzos por una mejora salarial. Veremos qué se dice en la última asamblea.









La “piedra” de Marra

El militante del PJ local le hacía un comentario socarrón al periodista a partir de una imagen que se viralizó días atrás.

Militante: Usted, cuando subió el enroque sobre la foto de Mauricio Dova al lado del cartel de Ramiro Marra en Buenos Aires, ¿qué pensó?

Periodista: Que se siente cercano y está buscando lugar entre los libertarios. Ahora, puede haber múltiples interpretaciones…

M: Bueno, todos pensamos más o menos lo mismo. Ahora, suponiendo que ese era el objetivo, no creo que le haya salido muy bien la movida después de ver lo que pasó en CABA.

P: Le fue mal a Ramiro.

M: Le fue peor que a los radicales, imagínese. Poquito más de dos puntos y medio. ¿Conclusión cabulera? Dova fue piedra (risas).

P: Cuánta maldad…

M: A ver, si no fuera así, quedarían pruebas de esa foto en las redes sociales. Pero no, ya no aparece por ningún lado.

P: Capaz era una story. Son fugaces esas publicaciones.

M: Entonces déjeme admirar el timing del querido Mauricio. La verdad, un relojito (risas).