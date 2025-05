Alta Gracia invierte en un moderno sistema de seguridad

El Intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, encabezó una conferencia de prensa y presentación de la ampliación y renovación de la Central local de Monitoreo, en el marco del plan integral “Alta Gracia + Segura”, para contribuir en la prevención del delito en la ciudad.

En su alocución, Torres expresó:

“Desde el primer momento dijimos que no íbamos a mirar para otro lado, y lo estamos cumpliendo con hechos. La seguridad es, sin dudas, una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos, y como Estado municipal decidimos no quedarnos de brazos cruzados. Aunque sabemos que la persecución del delito y la investigación penal son competencia de la Policía y la Justicia, desde el municipio elegimos involucrarnos, sumar herramientas y ser parte activa de una política de seguridad más amplia, moderna y cercana a la gente. (…) Con una inversión histórica que supera los 350 millones de pesos en tecnología, y las partidas especiales de 50 millones mensuales, pusimos en marcha el sistema de prevención más moderno de la región, con patrullaje por cuadrantes, tecnología autónoma, monitoreo inteligente y una red de participación ciudadana que ya está mostrando resultados concretos con Ojos en Alerta, Guardia Urbana y alarmas comunitarias, y por supuesto la coordinación constante con el Gobierno Provincial y la Policía. Esto no es casualidad: es decisión política, es compromiso con la comunidad, es escuchar y actuar. Sabemos que no podemos reemplazar a las fuerzas de seguridad, pero sí podemos y debemos complementar su tarea, facilitar el trabajo de investigación y dar respuesta a lo que la gente nos viene pidiendo hace tiempo: un Municipio presente e inteligente que se haga cargo y trabaje en equipo para cuidar lo más importante, que es la vida de nuestros vecinos.”

A su turno, autoridades municipales brindaron datos acerca del programa integral, haciendo especial hincapié en “Ojos en Alerta”, una de las principales aristas del Plan. Según los datos relevados en abril de 2025, más del 80% de las intervenciones realizadas ante distintos hechos se dieron gracias a herramientas preventivas, con un 56,4% de intervenciones mediante “Ojos en Alerta” y un 24,2% gracias a situaciones detectadas por el sistema automatizado de cámaras y domos de vigilancia.

A posteriori, los medios de prensa pudieron visitar la Central de Monitoreo y conocer en tiempo real el funcionamiento de este sistema totalmente integrado. En este contexto, las autoridades subrayaron la importancia de seguir difundiendo el programa e invitaron a la ciudadanía a tomar un rol protagónico en la prevención, agendando el número 3547 63-1719 de “Ojos en Alerta” y reportando toda situación que consideren sospechosa, para seguir fortaleciendo este programa que posiciona a Alta Gracia a la vanguardia en materia de innovación en seguridad, desde una perspectiva integral.

Las claves del nuevo sistema:

• Reconocimiento de patentes automatizado en accesos de la ciudad, permitiendo la identificación y seguimiento en tiempo real de vehículos.

• Activación inteligente de alertas mediante botones instalados estratégicamente: el sistema identifica automáticamente la zona y levanta la imagen en la Central de Monitoreo, junto a las cámaras más cercanas al incidente.

• División por cuadrantes operativos que permite una respuesta más rápida, con móviles asignados por sector y coordinación descentralizada de la Guardia de Prevención.

• Red de 260 cámaras de vigilancia que abarca corredores seguros, parques, plazas y otros puntos estratégicos.

• Ampliación y nuevo equipamiento 4G de la Central de Monitoreo.

• Formación y profesionalización de agentes locales de prevención.

• Más de 50 alarmas comunitarias en barrios de la ciudad, activadas por los vecinos mediante pulsadores de alerta y comunicación inmediata con el Centro de Monitoreo.

• Aplicación móvil y sistema Ojos en Alerta, una herramienta directa vía WhatsApp para reportar situaciones sospechosas o emergencias al número 3547 63-1719, funcionando como un canal de prevención y alerta temprana geolocalizada.