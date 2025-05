Diferenciación cuidada: Llaryora apostó al perfil federal y dialoguista en acto de Mayo

Por Bettina Marengo





El gobernador Martín Llaryora cerró los actos del 25 de Mayo en la ciudad Capital con el anuncio de una nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UCP) en barrio de Villa El Libertador, sitio elegido por el Gobierno por su enclave en la populosa seccional Décima, la más grande de la ciudad, y por la “identidad” barrial que el oficialismo dijo valorar, abriendo la puerta a anuncios similares en barrios equivalentes como, por ejemplo, San Vicente. El anuncio fue primicia de este diario el viernes, y estuvo acompañado por la promesa de un nuevo Polideportivo en el área. Se trata de la sede número 14 de la UPC. El acto en la barrida del sur provincial se realizó ayer en el CPC de Villa el Libertador junto al intendente de la ciudad, Daniel Passerini, que está enfocado en una suerte de relanzamiento de gestión para blindar el voto capitalino. Fue la última actividad de Llaryora de un “fin de semana de mayo” lleno de gestos y fotos políticos con propios y opositores.

La Provincia buscó mostrar perfil federal con festejos en las ciudades de Alta Gracia, donde gobierna el peronista Marcos Torres, Villa Carlos Paz, donde está el opositor Esteban Avilés, y la zona no céntrica de la Capital, madre de todos los desvelos oficialistas. Las distintas presentaciones fueron una galería para hacer circular a los posibles candidatos para las elecciones legislativas de octubre: en primera línea estuvieron el ministro de Gobierno Manuel Calvo, el jefe de bloque cordobesista en la Legislatura, Miguel Siciliano, y la vicegobernadora Myriam Prunotto.

En los gestos y los discursos Llaryora buscó diferenciarse del presidente Javier Milei, quien ayer le negó el saludo, en plena Catedral porteña, al funcionario con quien convive geográficamente, el jefe de gobierno de CABA, Jorge Macri, al que derrotó en las elecciones del domingo anterior. El sanfrancisqueño habló de unidad, no agresión y no odio casi en tono de homilía (que en Córdoba no hubo este año), atento y cuidando a los electorados violetas por los que transitó en los distintos momentos de los festejos. El sanfrancisqueño no sabía que Milei iba a dejar a Macri con la mano extendida ni podía adivinar la justificación presidencial con la frase “Roma no paga traidores”, pero en el Panal festejaron cómo resaltó ante esto el mensaje conciliador de Córdoba. Por acoplarse con la agenda propia, los llaryoristas tampoco escucharon en vivo el mensaje del obispo Jorge García Cuerva, que fustigó el uso “terrorista” de redes sociales y el odio al distinto. “Pero por los títulos de los diarios, lo vemos muy en línea con lo que venimos diciendo”, se felicitaron.

Hubo mucha acción con Avilés, el intendente con el mayor perfil opositor entre sus pares no oficialistas de ciudades grandes, con quien el ministro Calvo viene hablando de obras y de política desde hace tiempo. Llaryora se reunió con el carlospacense el sábado por la noche en un “Fogón Patrio” que organizó en la villa serrana la Agencia Córdoba Cultura para promover el desarrollo del norte provincial. El domingo a la mañana, ambos estuvieron lado a lado para encabezar el desfile cívico-militar realizado por las calles céntricas de la Perla de Punilla. Allí hubo saludo y foto con los veteranos de Malvinas.

“En Córdoba podemos pensar diferente, ser de distinta ideología y religión; pero podemos estar juntos, tirando todos para el mismo lado”, dijo Llaryora, y el intendente anfitrión devolvió gentilezas: destacó la visita del mandatario y remarcó la “identidad carlospacense del trabajo conjunto” y deslizó nuevos acuerdos y acciones conjuntos con la Provincia. “Podemos pensar distinto pero no promocionar el odio, la agresión, el insulto”, sostuvo el jefe del Panal, que pidió cavar menos grietas y hacer una Argentina “con todos adentro y no solo con un grupo progresando”.

En la misma línea, pero algo más duro, habló ayer en el CPC de Villa El Libertador: “En este momento donde todos hablan del superávit fiscal, ese superávit tiene que tener corazón humano, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y cuando uno ve por qué Córdoba no para, es por cosas como esta que vamos a hacer hoy. Córdoba no para porque mientras otros desfinancian la educación pública, nosotros construimos universidades, construimos progreso y futuro”, dijo.

En el Ejecutivo prefieren hablar de federalismo y no de contener a intendentes. Lo mismo con la decisión de abrir más sedes de la Universidad Provincial fuera de la casa matriz de barrio Rogelio Martinez. Resaltan que en otras fechas patrias se hicieron desfiles y actividades en las ciudades de Río Cuarto y Villa Maria, ambas gobernadas por el peronismo, y que Avilés es “un intendente importante de la provincia” cuya prioridad, “como la nuestra, es la gestión”.

“Acompañamos en estos momentos difíciles a todos por igual”, destacaron en el Panal, donde tienen en claro que, cerrado el grifo de los fondos nacionales para los municipios, la única ventanilla que les queda a los intendentes es la que lleva a los recursos de la Provincia.