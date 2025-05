Por Felipe Osman

La vicegobernadora Myriam Prunotto aceptó el pedido ingresado por el bloque de legisladores de Hacemos Unidos días atrás, solicitando la convocatoria a una sesión especial de la Legislatura para “manifestar el respaldo político e institucional (…) a la eliminación total de los derechos de exportación (retenciones) aplicados a la producción agropecuaria”, y convocó a sesionar este miércoles.

La iniciativa, surgida del bloque oficialista, tiene un objetivo claro: poner a los legisladores del Frente Cívico y de la UCR en la incómoda posición de votar en contra de una disposición del Gobierno Nacional en un momento en el que tanto Luis Juez como Rodrigo De Loredo reparten gestos de aprobación a la Casa Rosada, con la ilusión de formar parte de la lista libertaria en octubre y quedar posicionados hacia la campaña por la Gobernación en 2027. Y, en segundo grado, avanza en la diferenciación con el Gobierno Nacional de cara a la campaña electoral.

El Frente Cívico, que programó una reunión de bloque en la tarde de ayer para calibrar su posición, advirtió que no será muy distinta de la que hasta ahora viene sosteniendo, e intentará dejar en offside al propio peronismo cordobés, al que critica por no ajustar los gastos de la política ni avanzar en la comprometida eliminación de agencias, o por no retroceder en el “brutal” aumento del impuesto inmobiliario rural de este año.

Esa es la línea que, desde su cuenta de “X” marcó el presidente del bloque juecista, Walter Nostrala, donde apuntó “El miércoles el oficialismo convocó una sesión en la que se llenará la boca con críticas al Gobierno Nacional por las retenciones. Pero en Córdoba, no solamente que te suben los impuestos, sino que no dejan de despilfarrarlos. Llaryora podría empezar por hacer en Córdoba las cosas que después se llena la boca reclamándole a Milei”.

La UCR también se prepara para la “celada” del cordobesismo y promete acompañar el proyecto de Miguel Siciliano “siempre y cuando también incluya la baja de los Ingresos Brutos y la eliminación del Coeficiente de Equidad Inmobiliaria”.

Es que, tanto representantes del radicalismo y el juecismo, como Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) y Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), presentaron ante Prunotto un pedido solicitando que se agregue al temario de la sesión especial el tratamiento de los proyectos que buscan poner un techo igual a la inflación para el aumento del impuesto inmobiliario rural y urbano, que el Ejecutivo devuelva a los contribuyentes lo recaudado por encima de esa frontera, adecuar alícuotas y exenciones de los impuestos de Ingresos Brutos y Sello, modificaciones a la Ley de Coparticipación Provincial, y pedidos de informe y citaciones varias.

En pocas palabras, la oposición intentará contraatacar reinstalando el debate por la suba de impuestos que ganó la agenda en los primeros meses de este año y terminó esfumándose en el vertiginoso día a día de la política doméstica.

Finalmente, para el caso de que Prunotto entienda que no es pertinente incorporar todos estos temas a la sesión especial convocada por el oficialismo, los opositores solicitaron –no sin algo de gracia-, que se convoque, subsidiariamente, a otra sesión especial, el mismo día, a comenzar inmediatamente después de que termine la primera.

Previo a la sesión del miércoles, el bloque oficialista convocó a una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tendrá lugar esta tarde en la Legislatura, de la que participarán representantes de las principales entidades del agro cordobés. Entre las instituciones convocadas se cuenta a la Federación Agraria Córdoba, la Bolsa de Cereales de Córdoba, Coninagro, la Sociedad Rural Argentina Córdoba, Cartez y referentes regionales del sector productivo.